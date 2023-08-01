США ограничивают безвизовый режим для венгров: какая причина

По словам Вашингтона, этот беспрецедентный шаг стал ответом на проблемы безопасности.

Соединенные Штаты резко ограничили участие Венгрии в своей безвизовой программе из-за сомнений в безопасности новых паспортов, выданных Будапештом с 2011-го по 2020 год.

Об этом сообщает Politico.

Граждане стран-участниц американской программы безвизового режима могут путешествовать в США для туризма или бизнеса на срок до 90 дней без визы. Для этого им просто нужна так называемая электронная система авторизации поездок (ESTA).

Но теперь срок действия ESTA для владельцев венгерских паспортов сократится от двух лет до одного, и въехать в США по этой системе можно будет только один раз.

Этот беспрецедентный шаг в ответ на проблемы безопасности распространяется только на Венгрию – единственную из 40 стран, участвующих в программе США.

Посол США в Будапеште Дэвид Прессман сказал, что существуют "сотни тысяч паспортов", которые венгерское правительство выдало в рамках "упрощенной программы натурализации без жестких механизмов подтверждения личности".

Как пишет издание, после прихода к власти в 2010 году правительство премьер-министра Венгрии Виктора Орбана ввело серьезные изменения в политике, которые предоставили гражданство этническим венграм за рубежом, в частности в Румынии, Словакии и Украине.

В ответ на решение США министерство внутренних дел Венгрии заявило, что страна "не будет разглашать данные венгров за границей с двойным гражданством, поскольку это чревато их безопасности", и обвинило Белый дом в "возмездии венграм".

Вашингтона пошел на такой шаг в то время, когда отношения Венгрии с западными партнерами находятся на "низком уровне".

Многие западные страны также высказались об ухудшении демократических стандартов в Венгрии.

США в 2017 году сделали статус Венгрии в программе безвизового режима временным.

Напомним, в МВД Эстонии объяснили, почему не могут прекратить выдачу виз россиянам.

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