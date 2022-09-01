США ограничивают продажи сложных чипов Китаю и России

Суперкомпьютеры используются в программах, включающих разработку оружия и сбор разведданных.

Об этом сообщает The New York Times.

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Американские производители чипов Nvidia и AMD установили ограничения на высококачественные графические процессоры, обеспечивающие работу суперкомпьютеров и искусственного интеллекта.

Новые ограничения касаются высококачественных моделей чипов, известных как графические процессоры. Такие продукты изначально были разработаны для рендеринга изображений в видеоиграх, но в последнее десятилетие широко применялись в крупнейших суперкомпьютерах, используемых учеными и интернет-компаниями для таких программ, как распознавание языка и объектов на фотографиях.

Суперкомпьютеры используются в программах, которые включают в себя разработку оружия и сбор разведданных, а некоторые крупные системы в Китае были связаны с наблюдением за мусульманскими меньшинствами страны. А.И. технология также все чаще используется для таких целей как идентификация лиц в видеоизображениях.

Ограничение является частью холодной войны между Китаем и США за первенство в передовых технологиях. Китай разработал много чипов самостоятельно, но в целом полагается на заводы в Тайване для производства самых совершенных моделей.

Правительство заявило, что новое требование устранит риск того, что эти продукты могут быть использованы или перенаправлены для военного использования в Китае и России, по данным компании.

Министерство торговли Китая в четверг обвинило Соединенные Штаты в "злоупотреблении мерами экспортного контроля для ограничения экспорта товаров, связанных с полупроводниками, в Китай".

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