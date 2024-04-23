США "охотятся" за китайскими банками: чем обернется для Пекина помощь РФ — WSJ

В Вашингтоне готовят проект санкций, угрожающих отрезать крупные китайские банки от мировой финансовой системы из-за поддержки РФ. Таким образом, США надеются остановить коммерческую поддержку Пекином российского военного производства.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

С начала войны Китай считал оговорку Запада не посылать оружие РФ, однако после визита Блинкена в Пекин в прошлом году китайский экспорт коммерческих товаров. резко возрос. Как отметили американские официальные лица, помощь Пекина позволила Москве восстановить свой военно-промышленный потенциал.

"Поскольку госсекретарь Энтони Блинкен 23 апреля отправляется в Пекин, вопрос состоит в том, сможет ли даже угроза применения США одного из мощнейших инструментов финансового принуждения поставить крест на сложной и быстрорастущей торговле между Пекином и Москвой, позволившей Кремлю восстановить армию, сильно покончает. двухлетними боевыми действиями в Украине", – говорится в сообщении.

США усиливают давление на Пекин

Китайские банки являются основными посредниками для коммерческого экспорта в Россию, обрабатывая платежи и предоставляя компаниям-клиентам кредиты для торговых операций.

"Китай не может иметь и то и другое. Он не может претендовать на положительные дружеские отношения со странами Европы, и в то же время подпитывать наибольшую угрозу европейской безопасности со времен окончания холодной войны", — заявлял Блинкен.

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Американские чиновники пытаются усилить давление на Пекин, предупреждая, что Вашингтон готов принять меры против китайских финансовых учреждений, осуществляющих торговлю такими товарами двойного назначения.

Отключение банков от доступа к доллару будет иметь гораздо более масштабные последствия, чем обычные санкции.

Тем временем крупные китайские банки отказались от какой-либо роли в содействии сделкам. Их постепенно вытесняют малоизвестные региональные китайские банки, мало работающие в долларовой экономике, а значит, меньше боятся американских санкций.

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Бывшая сотрудница российского центробанка Александра Прокопенко сказала, что платежные цепочки медленно перестраиваются. И россияне, и китайцы адаптируются к новым условиям.

Россия усиливает торговлю с Китаем

Торговля между странами резко выросла после встречи Си с Путиным в марте 2023 года. Среди поставок: детали для вертолетов, навигационное оборудование и станки, используемые для изготовления прецизионных деталей для оружия и самолетов.

"Это, наконец, позволило Кремлю ускорить производство оружия, в том числе бронетехники, артиллерии, ракет и беспилотников, и создать эффективную оборону против контрнаступления Украины в прошлом году", — сказал Макс Бергман, старший научный сотрудник CSIS.

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Более того, он отметил, что Путин вряд ли решился бы начать полномасштабную войну без под "технологической" поддержки Китая.

"Китайские поставки в Россию имели решающее значение для восстановления частей российской армии. Китайские линии поставки также будут важны для устойчивости российского военного производства в ближайшие годы, когда Россия начнет наступательные действия с целью захвата новых территорий Украины", — заявил один из дипломатов.

Реакция Китая

В ответ МИД Китая назвал санкции на свои фирмы "экономическим принуждением, односторонностью и запугиванием".

"Китай и дальше будет делать все необходимое, чтобы твердо защищать законные права и интересы китайских компаний ", — заявил представитель министерства.

На что министерша финансов США Джанет Йеллен заявила, что Китай будет иметь "значительные последствия", если его компании "поддержат войну России против Украины".

Добавим, в 2023 году товарооборот между Китаем и Россией достиг нового рекорда.

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