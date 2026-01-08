США охватили массовые протесты после убийства женщины

На место убийства люди несут цветы / © Associated Press

Сотни протестующих вышли на улицы в США, чтобы осудить убийство 37-летней женщины, совершенное сотрудником Службы иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) в Миннеаполисе.

Об этом сообщает San Francisco Chronicle.

Сначала митингующие вышли на улицы штата Миннеаполис. Со временем в знак солидарности к протестам присоединились такие крупные города как Майами и Сан-Франциско, требуя ответственности и справедливости.

«Я считаю, что важно не становиться равнодушными к происходящему и не воспринимать это пассивно. Мы нормализовали происходящее через средства массовой информации», — сказал Энгель Монтавело из народного прогрессивного комитета Майами.

Что предшествовало

Агент Миграционной службы США (ICE) 7 января застрелил 37-летнюю женщину в ее автомобиле. Событие произошло в Миннеаполисе, штат Миннесота.

Городской совет Миннесоты идентифицировал личность погибшей женщины как Рене Николь Гуд. В соцсетях женщина описывала себя как «поэтессу, писательницу, жену и маму» из Колорадо. У нее остался шестилетний ребенок.

В своей публикации в социальных сетях президент США Дональд Трамп заявил, что на видео инцидента видно, как женщина «жестоко, намеренно и коварно наехала на офицера ICE, который, похоже, выстрелил в нее в целях самообороны».

Мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей категорически отверг утверждение администрации Трампа о том, что агент стрелял в целях самообороны, заявив, что видео стрельбы противоречит тому, что он назвал «мусорным нарративом» правительства.