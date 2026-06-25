США провели испытания противоракетного щита «Золотой купол»

Трамп и «Золотой купол» / © Associated Press

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США провели первые крупные испытания перспективной системы противоракетной обороны «Золотой купол», которая в будущем должна стать комплексной защитой воздушного пространства Северной Америки от современных средств поражения.

Об этом сообщает Newsweek.

По информации издания, за испытаниями лично наблюдал министр обороны США Пит Гегсет. Он положительно оценил результаты тестирования и назвал проект реалистичным и перспективным.

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В ходе испытаний использовалась автономная система, способная самостоятельно обнаруживать и уничтожать цели без непосредственного вмешательства оператора.

Как отмечает Newsweek, в тестах также применялась технология «передовой направленной энергии». Детали не раскрываются, однако речь идет о возможном использовании лазерных систем или микроволнового излучения для поражения воздушных целей.

В перспективе «Золотой купол» объединит сеть сенсоров, систем наблюдения, трекеров и средств перехвата в единый оборонный комплекс. В Вашингтоне рассчитывают завершить его развертывание до истечения президентского срока Дональда Трампа.

Среди ключевых возможностей новой системы называют уничтожение беспилотников и крылатых ракет, перехват движущихся целей из космоса целей, работу в автоматическом режиме, а также противодействие гиперзвуковому оружию.

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По данным издания, одной из главных угроз США считаются современные гиперзвуковые ракеты России и Китая. Из-за чрезвычайно высокой скорости и способности маневрировать такие ракеты сложно обнаруживать и перехватывать традиционные системы противовоздушной обороны.

Разработка «Золотого купола» стартовала по инициативе Белого дома в январе 2025 года. Пока американская система ПРО способна противодействовать лишь ограниченным ракетным атакам, в частности потенциальным запускам со стороны КНДР.

Ожидается, что новый комплекс станет более масштабным решением для защиты территории США.

В то же время правительство США запросило на 2027 финансовый год оборонный бюджет в размере 1,5 триллиона долларов. Часть этих средств планируется направить на создание и развертывание системы «Золотой купол».

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Ранее сообщалось, что армия США намерена в ближайшее время создать по меньшей мере два полигона, имитирующих реальные боевые условия на украинском фронте.

Мы ранее информировали, что США привлекают крупнейшие машиностроительные гиганты страны General Motors и Ford к производству ракет Patriot и Tomahawk.

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