США опрокидывают спецподразделения и военную авиацию в Карибский регион вблизи Венесуэлы — WSJ

Американские военные / © Associated Press

Соединенные Штаты в течение последних дней активизировали перемещение военной авиации в Карибский бассейн. Речь идет о самолетах с подразделениями сил специального назначения и транспортных бортах с военным оборудованием.

Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников и данные открытых трекеров полетов, в понедельник с авиабазы Кэннон в штате Нью-Мексико в регион отправились по меньшей мере десять конвертопланов CV-22 Osprey. Эти самолеты используются Силами специальных операций США для быстрого опрокидывания войск.

Кроме того, в Пуэрто-Рико прибыли тяжелые транспортные самолеты C-17, вылетевшие из военных баз Форт-Стюарт и Форт-Кэмпбелл. По словам представителя американских властей, они доставили личный состав и оборудование, однако детали по характеру груза не разглашаются.

Известно, что на базе Кэннон дислоцируется 27-й полк специальных операций, а в Форт-Кэмпбелл – 160-й авиационный полк специальных операций и 101-я воздушно-десантная дивизия. Эти подразделения считаются одними из наиболее подготовленных в Вооруженных Силах США.

Их специализация — проведение операций в зонах повышенного риска, в том числе скрытый ввод и вывод персонала, а также авиационная и боевая поддержка специальных миссий.