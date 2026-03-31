США ослабили санкции против "Лукойла": что сделал Минфин

Министерство финансов США обновило санкционные правила, разрешив подготовку к продаже международного подразделения российской компании «Лукойл». Новая лицензия от Офиса контроля за иностранными активами будет действовать до мая, открывая путь к крупным сделкам.

Соответствующий документ опубликован на сайте Офиса по контролю за иностранными активами (OFAC) при Минфине США.

OFAC обнародовал Генеральную лицензию №131D в рамках санкционной политики в отношении России. Документ предусматривает возможность осуществления отдельных операций, связанных с переговорами и заключением соглашений о продаже Lukoil International GmbH или ее дочерних структур, а также с техническим обслуживанием соответствующих активов.

Действие лицензии продлится до 1 мая 2026 года.

Заключение договоров о продаже или передаче активов Lukoil International GmbH допускается только при условии, что их реализация напрямую зависит от получения отдельного специального разрешения от OFAC.

Также разрешены операции, необходимые для поддержания текущей деятельности компании или ее поэтапного сворачивания.

Средства на заблокированных счетах соответствующих структур могут использоваться исключительно в пределах операций, предусмотренных этой лицензией.

В то же время документ не предусматривает разблокировку активов, которые подпадают под ограничения других нормативных актов США.

Отдельно отмечается, что любые денежные переводы в пользу лиц или на счета в России остаются запрещенными.

Лицензию подписал директор OFAC Брэдли Т. Смит 30 марта. Она заменяет предыдущую версию документа — №131C.

Продажа активов «Лукойла» — что известно

Напомним, в октябре прошлого года компания «Лукойл» официально объявила о намерении продать свои зарубежные активы из-за санкционных ограничений со стороны США и других государств. Компания начала рассмотрение предложений от потенциальных покупателей. Сообщалось, что процесс продажи будет происходить в рамках лицензии американского OFAC, а при необходимости «Лукойл» будет обращаться за ее продлением для обеспечения стабильной работы международных подразделений до окончательного завершения всех сделок.

К слову, в декабре прошлого года Минфин США через подразделение OFAC продлил до 29 апреля 2026 года действие лицензии, которая позволяет работу розничных АЗС «Лукойла» за пределами РФ. Разрешение касается транзакций, необходимых для текущего обслуживания АЗС и постепенного сворачивания их деятельности.