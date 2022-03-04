США ослабляют требования по депортации и разрешениям на работу для украинцев

США ослабляют требования по депортации и разрешениям на работу для украинцев

Программа дает иммигрантам, которые не могут вернуться из-за войны, возможность легально оставаться и работать в Соединенных Штатах.

Администрация главы США Джо Байдена ослабляет требования по депортации и разрешениям на работу десяткам тысяч украинцев, которые находятся в Соединенных Штатах, но не могут вернуться в Украину из-за войны с Россией.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Этот шаг позволит украинцам в Штатах с 1 марта оставаться и легально работать в стране в течение 18 месяцев. Приблизительно 75 000 украинцев будут иметь право подать заявку на участие в этой программе.

Украинцы получат ослабление требований депортации и доступ к разрешениям на работу по программе, известной как Временный защищенный статус (TPS). Программа дает иммигрантам, которые не могут безопасно вернуться в свои страны из-за таких чрезвычайных обстоятельств, как насильственный конфликт или стихийные бедствия, возможность легально оставаться и работать в Соединенных Штатах в течение определенного периода времени.

"Намеренное и неспровоцированное нападение России на Украину привело к продолжающейся войне бессмысленного насилия, и украинцы вынуждены искать убежища в других странах", — говорится в письменном заявлении министра внутренних дел США Алехандро Майоркаса.

Напомним, иммиграционные и таможенные службы США заявили, что приостановили рейсы из депортации в Украину из-за "продолжительного гуманитарного кризиса".