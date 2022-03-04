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США ослабляют требования по депортации и разрешениям на работу для украинцев

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США ослабляют требования по депортации и разрешениям на работу для украинцев

УНИАН

Программа дает иммигрантам, которые не могут вернуться из-за войны, возможность легально оставаться и работать в Соединенных Штатах.

Администрация главы США Джо Байдена ослабляет требования по депортации и разрешениям на работу десяткам тысяч украинцев, которые находятся в Соединенных Штатах, но не могут вернуться в Украину из-за войны с Россией.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Этот шаг позволит украинцам в Штатах с 1 марта оставаться и легально работать в стране в течение 18 месяцев. Приблизительно 75 000 украинцев будут иметь право подать заявку на участие в этой программе.

Украинцы получат ослабление требований депортации и доступ к разрешениям на работу по программе, известной как Временный защищенный статус (TPS). Программа дает иммигрантам, которые не могут безопасно вернуться в свои страны из-за таких чрезвычайных обстоятельств, как насильственный конфликт или стихийные бедствия, возможность легально оставаться и работать в Соединенных Штатах в течение определенного периода времени.

"Намеренное и неспровоцированное нападение России на Украину привело к продолжающейся войне бессмысленного насилия, и украинцы вынуждены искать убежища в других странах", — говорится в письменном заявлении министра внутренних дел США Алехандро Майоркаса.

Напомним, иммиграционные и таможенные службы США заявили, что приостановили рейсы из депортации в Украину из-за "продолжительного гуманитарного кризиса".

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 3 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – около 9000 человек,
  • танков ‒ 217,
  • боевых бронированных машин – 900,
  • артиллерийских систем – 90,
  • РСЗО — 42,
  • средства ПВО – 11,
  • самолетов – 30 ед (информация уточняется),
  • вертолетов – 31 (информация уточняется),
  • автомобильной техники — 374,
  • легкие скоростные катера — 2,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

 
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