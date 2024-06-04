США осуществили испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты на фоне угроз Путина

Соединенные Штаты совершили плановый испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III без вооружения. Он состоялся 4 июня с базы космических сил Ванденберга в Санта-Барбаре, штат Калифорния, в 12:56 по местному времени.

Об этом пишет Newsweek.

Испытательные ракеты способны нести ядерную боеголовку и могут преодолеть более 6000 миль и развивать скорость 23 Маха (15 000 миль в час). Они являются ключевой частью арсенала вооруженных сил США, составляя одну часть триады ядерного сдерживания США.

"Тестовый запуск произошел на фоне обострения напряженности в отношениях с Россией из-за ее полномасштабного вторжения в Украину и всплеска ядерной риторики, в частности Владимира Путина, объявившего в прошлом месяце об учениях ядерного оружия", — пишет издание.

Однако в своем заявлении AFGSC утверждает, что такие испытания "ранее проводились более 300 раз, и это испытание не является результатом текущих мировых событий".

Спусковой аппарат межконтинентальной баллистической ракеты прошел около 4200 миль до испытательного полигона противоракетной обороны имени Рональда Рейгана. Командование космической и противоракетной обороны США на атолле Кваджалейн на Маршалловых островах.

Полковник Брайан Титус, заместитель командира космического старта Delta 30, сказал, что запуск "будет иметь огромное значение" для национальной обороны и для демонстрации "опыта нашей преданной команды".

Генерал Томас А. Бюсьер, командующий Глобальным ударным командованием ВВС, сказал, что испытания "продемонстрируют и подтвердят нашу готовность создать безопасную, надежную эффективную глобальную боевую способность".

На базах ВВС США в Вайоминге, Монтане и Северной Дакоте находится около 400 межконтинентальных ракет Minuteman, и они регулярно проверяются.

Напомним, что в ноябре 202 года во время тестового запуска с базы космических сил Ванденберг США остановили межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III над Тихим океаном. Тогда военные Америки заявили, что в ходе испытаний произошла "определенная аномалия".

Читайте также: