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США "освободят" Иран: политический эксперт прокомментировал смелое заявление Байдена

Автор
Мария ПономаренкоМария Пономаренко
Дата публикации
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США "освободят" Иран: политический эксперт прокомментировал смелое заявление Байдена

Фото: Associated Press

Чтобы остановить Иран, важно рассмотреть вопрос вторичных санкций.

Политический эксперт Дмитрий Васильев считает, что заявление президента США Джо Байдена об "освобождении" Ирана означает работу американских спецслужб.

Такое мнение он высказал в интервью ТСН.ua.

"Есть такие вещи, которые США не согласовывают с миром. Особенно это какие-то специальные операции, ими занимаются специальные секретные службы. Я склонен думать о том, что здесь идет речь о комбинации, но когда такое серьезное заявление раздается от президента США, то я думаю, что подразумевается как раз случай работы спецслужб и специальных операций, которые может совершать такая мощная страна-лидер", – говорит он.

Эксперт назвал также важным вопрос вторичных санкций.

"Но, конечно, вопрос санкций, при чем чрезвычайно важны вторичные санкции против тех, кто предоставляет комплектующие для производства и беспилотников и баллистических ракет. Вот эти вторичные санкции должны быть сильными и безжалостными. Потому что возникает очень серьезный вопрос: Иран более 10 лет находится под санкциями"., но каким-то образом получает те комплектующие, которые могут фактически создавать новую военную реальность в мире и самом Иране. То есть, Иран производит то оружие, которого нет в РФ, типа второй армии мира", – сказал Васильев.

Он добавил, что скоро некоторые операции спецслужб мы сможем увидеть.

"Это большие вопросы, которыми, я думаю, сейчас занимаются различные службы мира и мировые коалиции, которые должны осуществить и мощные санкции против Ирана и против стран, которые поставляют некоторую продукцию Ирану, чтобы были вторичные санкции серьезные. А также специальные службы должны проводить специальные операции, которые мы совсем скоро можем увидеть, но не понять почему именно так произошло», – считает эксперт.

Снабжение России иранского оружия

CNN со ссылкой на представителя одной из стран Запада сообщило, что Иран передаст России около тысячи баллистических ракет и новые дроны для ударов по украинским городам.

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины выяснили, что Иран планирует отправить в Российскую Федерацию партию из более 200 боевых дронов Shahed-136, Mohajer-6 и Arash-2.

Между тем, иранский министр Хоссейн Амирабдоллахиан впервые признал, что его страна поставляла дроны России , но якобы за несколько месяцев до полномасштабного вторжения РФ.

Центр национального сопротивления узнал, как Иран передает России дроны-камикадзе, которыми кафиры убивают украинцев. Как оказалось, в этой схеме задействована не одна структура.

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Дата публикации
Просмотры
1907
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