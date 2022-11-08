США "освободят" Иран: политический эксперт прокомментировал смелое заявление Байдена

Политический эксперт Дмитрий Васильев считает, что заявление президента США Джо Байдена об "освобождении" Ирана означает работу американских спецслужб.

Такое мнение он высказал в интервью ТСН.ua.

"Есть такие вещи, которые США не согласовывают с миром. Особенно это какие-то специальные операции, ими занимаются специальные секретные службы. Я склонен думать о том, что здесь идет речь о комбинации, но когда такое серьезное заявление раздается от президента США, то я думаю, что подразумевается как раз случай работы спецслужб и специальных операций, которые может совершать такая мощная страна-лидер", – говорит он.

Эксперт назвал также важным вопрос вторичных санкций.

"Но, конечно, вопрос санкций, при чем чрезвычайно важны вторичные санкции против тех, кто предоставляет комплектующие для производства и беспилотников и баллистических ракет. Вот эти вторичные санкции должны быть сильными и безжалостными. Потому что возникает очень серьезный вопрос: Иран более 10 лет находится под санкциями"., но каким-то образом получает те комплектующие, которые могут фактически создавать новую военную реальность в мире и самом Иране. То есть, Иран производит то оружие, которого нет в РФ, типа второй армии мира", – сказал Васильев.

Он добавил, что скоро некоторые операции спецслужб мы сможем увидеть.

"Это большие вопросы, которыми, я думаю, сейчас занимаются различные службы мира и мировые коалиции, которые должны осуществить и мощные санкции против Ирана и против стран, которые поставляют некоторую продукцию Ирану, чтобы были вторичные санкции серьезные. А также специальные службы должны проводить специальные операции, которые мы совсем скоро можем увидеть, но не понять почему именно так произошло», – считает эксперт.

Снабжение России иранского оружия

CNN со ссылкой на представителя одной из стран Запада сообщило, что Иран передаст России около тысячи баллистических ракет и новые дроны для ударов по украинским городам.

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины выяснили, что Иран планирует отправить в Российскую Федерацию партию из более 200 боевых дронов Shahed-136, Mohajer-6 и Arash-2.

Между тем, иранский министр Хоссейн Амирабдоллахиан впервые признал, что его страна поставляла дроны России , но якобы за несколько месяцев до полномасштабного вторжения РФ.

Центр национального сопротивления узнал, как Иран передает России дроны-камикадзе, которыми кафиры убивают украинцев. Как оказалось, в этой схеме задействована не одна структура.