Генерал Дэн Кейн / © Associated Press

Реклама

Приоритетом военной операции США против Ирана стало разминирование Ормузского пролива, а также атаки на военно-морские базы, ракетные установки и другие объекты, которые могут мешать свободному судоходству.

Об этом сообщил на брифинге в Пентагоне председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн.

По его словам, американская армия продолжает атаковать иранские объекты, связанные с баллистическими ракетами и беспилотниками, и уничтожает флот Ирана, чтобы обеспечить свободное судоходство в заблокированном Ормузском проливе — важном для транспортировки нефти из стран Персидского залива.

Реклама

«Менее чем за две недели мы сделали боевые действия ВМС Ирана неэффективными и продолжаем атаковать военные суда», — подчеркнул генерал Кейн.

Он добавил, что американские войска уже атаковали более 6000 целей и проводят постоянные воздушные операции над Ираном.

Командующий американской армии пообещал, что сегодня будет самый интенсивный день атак по Ирану.

«Удары будут наноситься ежечасно», — сказал он.

Реклама

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Ирану понадобятся «годы на восстановление» после серии мощных атак с начала операции «Эпическая ярость». Соединенные Штаты Америки «нанесли им сильный урон», но это не конец.

Напомним, издание Financial Times со ссылкой на информированные источники сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа за почти две недели войны с Ираном в значительной степени исчерпала запасы критически важного вооружения, в частности дальнобойных ракет.