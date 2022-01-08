США отказали в визе представительнице аннексированного Крыма на конкурс "Миссис мира"

США отказали в визе представительнице аннексированного Крыма на конкурс "Миссис мира"

Девушки позволили представить полуостров на конкурсе в следующем году.

Соединенные Штаты Америки отказали в выдаче визы представительнице на конкурс красоты "Миссис мира" из аннексированного РФ Крыма Анне Малоземовой.

Об этом девушка сообщила на своей странице в Instagram.

"Из-за визовых ограничений я не смогу принять участие в конкурсе "Миссис мира", — написала она.

К слову, Анна Малоземова уверяет, что вице-президент Mrs. World Тана Джонсон позволила ей представить Крым на конкурсе в следующем году.

Организатор конкурсов красоты во временно оккупированном Крыму Виктория Биль подтвердила, что Малоземова не поедет в США из-за отсутствия визы. "Наша Анна Малоземова, к сожалению, не сможет присоединиться к конкурсу. Получить визу в США нам не удалось", – написала Боль в Instagram.

Как сообщалось, летом Виктория Файнблат представила Украину на конкурс "Миссис мира". Женщина поделилась, не огорчилась ли она из-за результатов конкурса. Как Виктория Файнблат на конкурс Миссис мира привезла более 10 чемоданов платьев.

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