США отказались снимать ограничения для Украины на удары по России — СМИ

Президент США Джо Байден оставил в силе ограничения для Украины на удары вглубь России, в то же время Великобритания ведет деликатные переговоры с Белым домом.

Об этом пишет Голос Америки.

"Президент Джо Байден в воскресенье в Вашингтоне, отвечая на вопросы репортера, решил ли он разрешить Украине использовать дальнобойное оружие, сказал нет", — пишет издание.

Президент Украины Владимир Зеленский снова призвал Джо Байдена разрешить Украине наносить удары дальнобойным оружием по глубине России. Во время Генассамблеи ООН, которая начинается 24 сентября, он обсудит этот вопрос с партнерами и представит пакет победы. 24 сентября выступит Байден, а 25 сентября — Зеленский, который планирует ознакомить западных партнеров, включая Трамп и Гаррис, с "планом победы".

Напомним, эксперт-международник, глава ОО "Украина в НАТО" Юрий Романюк заявил, что США могут разрешить бить ракетами по РФ, если будет факт использования иранских ракет по Украине.

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