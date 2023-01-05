США отказываются давать Украине танки Abrams из-за их технических характеристик — WP

Администрация президента США Джо Байдена исключает отправку в Украину боевых танков Abrams по техническим причинам.

Об этом пишет The Washington Post.

Издание пишет, что один танк весит 55 тонн и имеет турбинный двигатель, расходующий топливо с невероятной скоростью. Кроме того, эта техника часто ломается и нуждается в большом опыте технического обслуживания.

Эти боевые танки настолько тяжелы, что экс-президент США Трампа даже оговорили включить их в празднование дня независимости 4 июля 2019 года в Вашингтоне. Мол, стальные гусеницы танка повредят покрытие городских улиц. Abrams тогда остались на "статическом подиуме", а рядом с Трампом во время его речи стоял танк Bradley.

Следует отметить, что технически Bradley не танк, но сможет значительно модернизировать украинские сухопутные силы. Он весит около 28 тонн и передвигается по гусеницам, похожим на танк. Эта техника перевозит экипаж из трех человек, внутри которого может дополнительно разместиться еще до шести солдат.

Несмотря на то, что у Bradley нет огневой мощи 120-миллиметровой "основной пушки", установленной на Abrams, он оснащен тяжелой броней и рядом другого оружия, в том числе 25-мм цепной пушкой и пулеметом M240. Он рассчитан на скорость до 35 миль в час – это достаточно много по сравнению с Abrams.

Издание пишет, что у Соединенных Штатов тысячи таких транспортных средств, поэтому отправка неопределенного количества в Украину не приведет к сокращению запасов в США.

Напомним, Франция заявила, что передаст Украине БТРы Bastion и колесные танки AMX-10RC.

По информации издания Politico, Зеленский призвал и Вашингтон поставлять современные танки и самолеты Украине, но Байден остался непреклонен.

В то же время посол Украины в Германии Алексей Макеев уверен, что рано или поздно Берлин передаст Киеву боевые танки Leopard 2.

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