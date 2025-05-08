ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
503
Время на прочтение
2 мин

США отказываются от мягкой дипломатии: Подоляк об изменении подхода к России

Такие действия России сознательно избивают по репутации Дональда Трампа.

Автор публикации
Фото автора: Дарья Щербак Дарья Щербак
Михаил Подоляк

Михаил Подоляк / © Associated Press

В США стали более критично оценивать поведение России и эффективность собственной внешней политики по отношению к Кремлю.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии YouTube-канала РБК-Украина.

«Вашингтон отдает себе отчет, что сегодняшняя форма дипломатии — мягкая, осторожная — не работает с Россией. Нынешний подход позволяет Кремлю повышать ставки и использовать дипломатию как прикрытие для эскалации «, — подчеркнул Подоляк.

По его словам, Россия использует слабость оппонентов, в частности , сознательно бьет по репутации Дональда Трампа, надеясь на внутренний раскол в США. В то же время, Украина, по мнению Подоляка, демонстрирует совсем другое поведение.

«США увидели в Украине конструктивного и комфортного партнера по переговорам. Киев открыто демонстрирует готовность к миру, поддерживает инициативу по полному прекращению огня, и это отличает нас от российской стороны, только распространяющей пропаганду», — подчеркнул советник.

По его мнению, США уже готовы изменить подход и с большей вероятностью прибегнуть к более жестким действиям в отношении России, в том числе с участием Дональда Трампа.

«Я думаю, что какие-то действия намного более жесткого характера со стороны США мы увидим уже в ближайшее время», — резюмировал Подоляк.

Напомним, по словам Подоляка, именно Россия блокирует возможности для установления мира. И если Запад в этой ситуации отойдет в сторону, это может привести к потере авторитета.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie