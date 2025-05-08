США отказываются от мягкой дипломатии: Подоляк об изменении подхода к России

Михаил Подоляк / © Associated Press

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В США стали более критично оценивать поведение России и эффективность собственной внешней политики по отношению к Кремлю.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии YouTube-канала РБК-Украина.

«Вашингтон отдает себе отчет, что сегодняшняя форма дипломатии — мягкая, осторожная — не работает с Россией. Нынешний подход позволяет Кремлю повышать ставки и использовать дипломатию как прикрытие для эскалации «, — подчеркнул Подоляк.

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По его словам, Россия использует слабость оппонентов, в частности , сознательно бьет по репутации Дональда Трампа, надеясь на внутренний раскол в США. В то же время, Украина, по мнению Подоляка, демонстрирует совсем другое поведение.

«США увидели в Украине конструктивного и комфортного партнера по переговорам. Киев открыто демонстрирует готовность к миру, поддерживает инициативу по полному прекращению огня, и это отличает нас от российской стороны, только распространяющей пропаганду», — подчеркнул советник.

По его мнению, США уже готовы изменить подход и с большей вероятностью прибегнуть к более жестким действиям в отношении России, в том числе с участием Дональда Трампа.

«Я думаю, что какие-то действия намного более жесткого характера со стороны США мы увидим уже в ближайшее время», — резюмировал Подоляк.

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Напомним, по словам Подоляка, именно Россия блокирует возможности для установления мира. И если Запад в этой ситуации отойдет в сторону, это может привести к потере авторитета.