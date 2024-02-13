США отклонили предложение Путина о прекращении огня в Украине – подробности от Reuters

По словам российских источников, Путин публично и частно через посредников, в том числе через арабских партнеров Москвы на Ближнем Востоке и других, посылал сигналы Вашингтону 2023 года о готовности рассмотреть вопрос о прекращении огня в Украине.

Предложение главы Кремля Владимира Путина о прекращении огня в Украине, чтобы заморозить войну, было отвергнуто США после контактов между посредниками.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в России.

По словам трех российских лиц, посредники встречались в Турции в конце 2023 года.

Также известно, что неофициальные контакты между РФ и США через посредников происходили по инициативе России, однако, как говорят источники, ни к чему не привели.

Между тем, чиновник в Соединенных Штатах сказал, что ему ничего не известно о неофициальных контактах через посредников.

Вроде бы советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан должен был поговорить с советником Путина по вопросам внешней политики Юрием Ушаковым и определить дальнейшие шаги, сообщил один из российских источников.

Но когда в январе раздался звонок, Салливан сказал Ушакову, что Вашингтон готов обсуждать другие аспекты отношений, но не будет говорить о прекращении огня без Украины, сообщил один из российских источников.

Американский чиновник отказался сообщить какие-либо подробности вероятных звонков Салливана, а также о том, состоялся ли такой разговор с Ушаковым.

А источники в РФ отмечают, что Путин предлагал заморозить конфликт на нынешних линиях и не желал уступать ни одну украинскую территорию, контролируемую Россией.

"Контакты с американцами закончились ничем", – сообщил анонимно высокопоставленный российский источник, осведомленный о переговорах в конце 2023-2024 гг.

Второй российский источник, знакомый с этими контактами, сообщил, что американцы через посредников заявили Москве, будто не будут обсуждать возможное прекращение огня без участия Украины.

Третий источник, информированный о ходе переговоров, сообщил: "С американцами все развалилось". Мол, США не хотели давить на Украину.

Один из российских источников выразил разочарование Соединенными Штатами из-за настояния Вашингтона не подталкивать Украину к переговорам.

"Путин сказал: "Я знал, что они ничего не сделают. Они отрубили корни контактов, на создание которых ушло два месяца", – сказали источники в РФ.

Еще один российский источник предположил, что США не верили в искренность Путина.

"Американцы не верили, что Путин был искренним по прекращению огня – но он был и есть. Он готов обсуждать прекращение огня. Но так же Путин готов воевать столько, сколько потребуется – и Россия может воевать столько, сколько потребуется", – заявил чиновник.

По словам российских источников, Кремль не видит смысла в дальнейших контактах с Соединенными Штатами по этому вопросу, поэтому война будет продолжаться.

Кремль, Белый дом, Государственный департамент США и Центральное разведывательное управление (ЦРУ) отказались от комментариев.

Американский чиновник, выступавший в Вашингтоне на условиях анонимности, заявил, что США не ведут никаких переговоров с Россией по закрытым каналам и что Вашингтон был последовательным для того, чтобы не действовать за спиной Украины.

Тем временем президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о "справедливом мире" между Украиной и Россией. По его словам, стороны могут собираться и встречаться. Черноморская инициатива предотвратила дальнейшее углубление продовольственного кризиса.

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