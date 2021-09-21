США откроют границы для COVID-вакцинированных туристов: подробности

Путешественники будут освобождены от прохождения карантина.

США планируют ослабить ограничения на въезд в страну для полностью вакцинированных против COVID-19 иностранцев.

Об этом со ссылкой на заявление координатора Белого дома по борьбе с коронавирусом Джеффри Зинтса от понедельника, 20 сентября, сообщает CNN.

По словам Зинтса, по прибытии от всех иностранных граждан будут требовать доказательства прививки от коронавируса. Кроме того, им нужно будет иметь справку об отрицательном результате ПЦР-теста, сделанного за три дня до путешествия.

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При наличии всех необходимых документов путешественники будут освобождены от прохождения карантина.

Ожидается, что новые правила начнут действовать с начала ноября, что даст агентствам и авиакомпаниям "время для подготовки".

А между тем американские Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) планируют издать приказ об отслеживании контактов среди путешественников.

От авиакомпаний будут требовать в течение 30 дней хранить номера телефонов и электронные адреса пассажиров, прибывших в США, чтобы их можно было предупредить о риске заражения.

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"Это позволит CDC, а также федеральным и местным представителям здравоохранения следить за путешественниками, которые прибывают, и окружающими их людьми, на случай, если кто-то потенциально подвергнется риску COVID-19 и других патогенов", — говорится в сообщении.

Ранее директор Центров США по контролю и профилактике заболеваний Рошель Валенски заявила, что невакцинированные от COVID-19 люди все чаще становятся причиной увеличения количества случаев заболевания коронавирусом. "Это превращается в пандемию невакцинированных", — высказалась она.

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