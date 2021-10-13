США откроют наземные границы для вакцинированных туристов и ослабят ограничения для авиаперелетов

Запрет на такие поездки действовал 19 месяцев из-за пандемии коронавируса.
США в ноябре откроют наземные границы для вакцинированных путешественников без уважительной цели въезда.
Об этом сообщает АР со ссылкой на анонимных чиновников администрации.
Путешествия на автомобиле, по железной дороге и на пароме между США, Канадой и Мексикой с первых дней пандемии в основном ограничивались необходимыми путешествиями, такими как торговля.
Отмечается, что новые правила, подробнее о которых объявят уже сегодня, позволят полностью привитым иностранцам въезжать в США из Канады и Мексики независимо от цели поездки.
Напомним:
- 11 октября во Франции изменили правила въезда для иностранцев. Пересекать границу страны разрешено лицам, которые прошли полный курс вакцинации и были привиты соответствующими препаратами.
- Правила въезда в страну изменили в Германии и Великобритании, где признали украинские COVID-сертификаты о прививках. В обеих странах не признают вакцинацию китайским препаратом CoronaVac, который широко применяют в Украине.