США открыли путь для иранской нефти: цены на рынке уже пошли вниз

Флаг Ирана / © Associated Press

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Министерство финансов США выдало 60-дневную лицензию, разрешающую производство, поставку и продажу иранской нефти.

Об этом сообщил министр финансов США Скотт Бессент.

Ожидается, что такой шаг поможет снизить напряжение на энергетических рынках и умерить цены на нефть. Стоимость сырья уже начала снижаться по завершении переговоров между США и Ираном в Швейцарии.

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Решение Вашингтона фактически открывает путь к временному возвращению иранской нефти на международный рынок. Лицензия будет действовать 60 дней и будет касаться операций по производству, транспортировке и продаже нефти.

В США рассчитывают, что это позволит отчасти стабилизировать ситуацию после периода напряжения вокруг Ирана, Ормузского пролива и безопасности судоходства в регионе.

Переговоры США и Ирана: последние новости

Недавно США и Иран заявили о достижении мирного соглашения, которое планировали подписать 19 июня в Женеве при посредничестве Пакистана. После этого Дональд Трамп анонсировал снятие американской блокады и открытие транзита по Ормузскому проливу.

Лидеры стран G7 публично выразили готовность поддержать план Вашингтона по быстрому разминированию и возобновлению безопасного судоходства в регионе. В то же время, европейские союзники подчеркнули, что перед отправкой своих военных кораблей им нужны долгосрочные гарантии безопасности от Тегерана.

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Международные эксперты отмечали, что полное возобновление торгового движения и возврат к довоенным объемам перевозок потребует не менее нескольких недель слаженной работы. В то же время, договоренности на Ближнем Востоке могут позволить администрации Трампа больше сосредоточиться на военной помощи и переговорных процессах в отношении Украины.

Накануне, 18 июня, США также отменили ограничения на морское движение в иранские порты и прибрежные районы. Это решение было принято по поручению президента Дональда Трампа.

Мировые цены на нефть начали снижаться после первого раунда переговоров между США и Ираном в Швейцарии. Рынок реагирует на сигналы возможного ослабления санкций и возврата иранской нефти. Инвесторы пересматривают ожидания относительно баланса спроса и предложения.

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