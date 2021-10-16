США открывают границы для привитых иностранцев: какие вакцины признают и кого будут пускать

США открывают границы для привитых иностранцев: какие вакцины признают и кого будут пускать

Новые правила въезда начнут действовать с 8 ноября.

С 8 ноября США начнут пускать в свою страну иностранцев, имеющих полный пакет прививок против COVID-19 вакцинами, признанными регулятором Соединенных Штатов или ВОЗ. Конечно, для въезда, как и раньше, понадобится еще и виза.

Об этом пишет The New York Times.

Какие вакцины признают в США для пересечения границы:

Pfizer — две дозы.

Moderna — две дозы.

Johnson & Johnson — через две недели после получения первой дозы.

AstraZeneca — две дозы (одобренная ВОЗ вакцина для экстренного применения).

Китайская Sinovac — две дозы (одобренная ВОЗ вакцина для экстренного применения).

Китайская Sinopharm — две дозы (одобренная ВОЗ вакцина для экстренного применения).

Какие вакцины не признают в США и запрещено пересечение границы:

Российская "Спутник V" — потому что не входит в экстренной список ВОЗ.

В Белом доме объяснили, что невакцинированных не будут пускать в США. Хотя могут делать исключения, в частности для маленьких детей.

Кроме подтверждения о вакцинации, иностранцы должны также будут предоставить отрицательные тесты об отсутствии инфицирования коронавирусом COVID-19.

Тем временем после выходных в Украине будет усилен карантин. ТСН.ua собрал в один материал все ограничения и запреты, к которым следует готовиться украинцам со следующей недели.

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