США открывают границы для привитых иностранцев: какие вакцины признают и кого будут пускать

Новые правила въезда начнут действовать с 8 ноября.
С 8 ноября США начнут пускать в свою страну иностранцев, имеющих полный пакет прививок против COVID-19 вакцинами, признанными регулятором Соединенных Штатов или ВОЗ. Конечно, для въезда, как и раньше, понадобится еще и виза.
Об этом пишет The New York Times.
Какие вакцины признают в США для пересечения границы:
- Pfizer — две дозы.
- Moderna — две дозы.
- Johnson & Johnson — через две недели после получения первой дозы.
- AstraZeneca — две дозы (одобренная ВОЗ вакцина для экстренного применения).
- Китайская Sinovac — две дозы (одобренная ВОЗ вакцина для экстренного применения).
- Китайская Sinopharm — две дозы (одобренная ВОЗ вакцина для экстренного применения).
Какие вакцины не признают в США и запрещено пересечение границы:
- Российская "Спутник V" — потому что не входит в экстренной список ВОЗ.
В Белом доме объяснили, что невакцинированных не будут пускать в США. Хотя могут делать исключения, в частности для маленьких детей.
Кроме подтверждения о вакцинации, иностранцы должны также будут предоставить отрицательные тесты об отсутствии инфицирования коронавирусом COVID-19.
Тем временем после выходных в Украине будет усилен карантин. ТСН.ua собрал в один материал все ограничения и запреты, к которым следует готовиться украинцам со следующей недели.