США отложили на время новые санкции против ЧВК "Вагнер" — The Wall Street Journal

В Вашингтоне не хотят, чтобы ситуация выглядела так, что они на чьей-то стороне.

Госдепартамент Соединенных Штатов решил отложить на время запланированное введение новых санкций против золотодобывающего бизнеса "вагнеровцев" в Африке.

Об этом сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

В сообщении указывается, что во вторник Государственный департамент намеревался объявить о дополнительных санкциях в отношении вероятного "золотого бизнеса" ЧВК "Вагнер" в Африке.

Но в Вашингтоне решили отложить на время объявление о новых санкциях в отношении "вагнеровцев".

"Вашингтон не хочет, чтобы выглядело так, будто он становится на чью-то сторону", – цитирует WSJ слова информированного источника.

Напомним, ранее сообщалось, что глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с Государственным секретарем США Антони Блинкеном.

Кроме того, мы ранее информировали, что спикер российского диктатора Путина Дмитрий Песков заявил, что лидер "вагнеровцев" Евгений Пригожин больше не будет проживать в России, он переедет в Беларусь.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.