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ТСН в социальных сетях

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Категория
Мир
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США отменили льготы на российскую нефть: санкции снова действуют

Лазейки, которыми пользовались российские компании в течение весны, окончательно закрыты.

Автор публикации
Фото автора: Дарья Щербак Дарья Щербак
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Санкции против России

Санкции против России / © ТСН.ua

США не продлили исключения на российскую нефть. С 16 июня санкции в отношении «Роснефти» и «Лукойла» возобновлены в полном объеме.

Об этом сообщил журналистам уполномоченный президента по санкционным вопросам Владислав Власюк.

Он отметил, что срок действия последнего вейвера истек 16 июня. Санкции были введены еще в октябре, затем дважды временно приостанавливались.

«О результатах будет видно через две недели. Конечно, мы болеем за новые санкции США», — сказал Власюк.

Санкции против России — последние новости

Напомним, лидеры стран Европейского Союза впервые согласовали продление секторальных санкций против России сразу на 12 месяцев вместо традиционных шести. Решение поддержали все 27 государств-членов ЕС после продолжительных обсуждений с участием президента Украины Владимира Зеленского. Раньше санкции продлевали каждые полгода. Речь идет о политической договоренности, окончательное юридическое решение еще должно быть формально утверждено Советом ЕС.

Также президент Украины Владимир Зеленский считает, что ужесточение санкций против России может заставить Путина завершить войну в Украине.

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Дата публикации
Количество просмотров
82
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