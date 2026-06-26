США отменили льготы на российскую нефть: санкции снова действуют

Санкции против России / © ТСН.ua

Реклама

США не продлили исключения на российскую нефть. С 16 июня санкции в отношении «Роснефти» и «Лукойла» возобновлены в полном объеме.

Об этом сообщил журналистам уполномоченный президента по санкционным вопросам Владислав Власюк.

Он отметил, что срок действия последнего вейвера истек 16 июня. Санкции были введены еще в октябре, затем дважды временно приостанавливались.

Реклама

«О результатах будет видно через две недели. Конечно, мы болеем за новые санкции США», — сказал Власюк.

Санкции против России — последние новости

Напомним, лидеры стран Европейского Союза впервые согласовали продление секторальных санкций против России сразу на 12 месяцев вместо традиционных шести. Решение поддержали все 27 государств-членов ЕС после продолжительных обсуждений с участием президента Украины Владимира Зеленского. Раньше санкции продлевали каждые полгода. Речь идет о политической договоренности, окончательное юридическое решение еще должно быть формально утверждено Советом ЕС.

Также президент Украины Владимир Зеленский считает, что ужесточение санкций против России может заставить Путина завершить войну в Украине.

Новости партнеров