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США отменили льготы на российскую нефть: санкции снова действуют
Лазейки, которыми пользовались российские компании в течение весны, окончательно закрыты.
США не продлили исключения на российскую нефть. С 16 июня санкции в отношении «Роснефти» и «Лукойла» возобновлены в полном объеме.
Об этом сообщил журналистам уполномоченный президента по санкционным вопросам Владислав Власюк.
Он отметил, что срок действия последнего вейвера истек 16 июня. Санкции были введены еще в октябре, затем дважды временно приостанавливались.
«О результатах будет видно через две недели. Конечно, мы болеем за новые санкции США», — сказал Власюк.
Санкции против России — последние новости
Напомним, лидеры стран Европейского Союза впервые согласовали продление секторальных санкций против России сразу на 12 месяцев вместо традиционных шести. Решение поддержали все 27 государств-членов ЕС после продолжительных обсуждений с участием президента Украины Владимира Зеленского. Раньше санкции продлевали каждые полгода. Речь идет о политической договоренности, окончательное юридическое решение еще должно быть формально утверждено Советом ЕС.
Также президент Украины Владимир Зеленский считает, что ужесточение санкций против России может заставить Путина завершить войну в Украине.