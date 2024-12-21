США отменили награду в $10 млн "за голову" лидера группировки, пришедшей к власти в Сирии

Высокопоставленные чиновники США встретились с представителями новых сирийских властей в Дамаске – это была первая непосредственная официальная встреча представителей Вашингтона с новым де-факто руководством Сирии после падения режима диктатора Башара Асада.

Об этом сообщило издание "Голос Америки".

Штаты отменили объявленную ранее награду в десять миллионов долларов за содействие аресту аль-Шараа. Вашингтон заявил, что такой шаг предпринят в рамках "политического решения", связанного с установлением контактов США с сирийскими повстанческими силами, свергшими режим Асада.

По словам Лиф, Шараа прислушался к требованию Вашингтона о том, что "террористические группировки не должны угрожать ни внутри Сирии, ни за ее пределами, включая США и их партнеров в регионе".

"На основании наших переговоров я проинформировала его, что предложение о награде в рамках программы "Вознаграждение за помощь правосудию" будет отменено", – заявила Лиф.

Стоит отметить, что Лиф приехала в Дамаск вместе с двумя другими американскими чиновниками – старшим советником Дэниелом Рубинштейном, которому поручено возглавить работу Госдепартамента с Сирией, и посланником президента по делам заложников Роджером Карстенсом.

Визиту делегации в Дамаск предшествовала встреча в иорданской Акабе в минувшие выходные, на которой американские, арабские и турецкие официальные лица согласовали "принципы переходного периода" для Сирии.

Напомним, сирийский диктатор Башар Асад 16 декабря выступил с первым официальным заявлением обстоятельств своего отъезда из Сирии. Он подчеркнул, что его отъезд не был запланирован и произошел из-за военной ситуации.

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