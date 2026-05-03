ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
188
Время на прочтение
1 мин

США отменили развертывание ракет Tomahawk в Германии: Пентагон меняет планы

Решение Пентагона отменить развертывание батальона дальнобойной артиллерии и вывести бригаду из Германии изменяет архитектуру сдерживания России в Европе.

Автор публикации
Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Комментарии
Tomahawk

Tomahawk / © Getty Images

США отменили решение о развертывании в Германии американского батальона, оснащенного дальнобойными ракетами Tomahawk.

Об этом сообщает Reuters.

Как говорится в материале, такое решение Пентагона означает, что одна полная бригада выйдет из Германии, а развертывание батальона дальнобойной артиллерии, которое должно было состояться в 2026 году, будет отменено.

Дальнобойные ракеты должны были стать важным дополнительным элементом сдерживания России, пока европейцы самостоятельно разрабатывают свое оружие, пишет Reuters.

В октябре 2025 года издание Politico со ссылкой на внутренние правительственные документы сообщило, что Германия планирует закупить вооружение для наземного, воздушного, морского, космического и киберсектора на 377 миллиардов евро.

Согласно документам, Бундесвер преследовал цель расширить парк истребителей F-35 и в частности приобрести 400 крылатых ракет Tomahawk Block Vb примерно на 1,15 млрд евро.

В сентябре агентство Reuters писало, что германская армия готовится к возможному удару России и планирует существенно увеличить численность своих войск.

Напомним, 30 апреля президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social написал, что его администрация рассматривает возможность сокращения американского военного присутствия в Германии.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
188
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie