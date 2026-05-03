США отменили развертывание ракет Tomahawk в Германии: Пентагон меняет планы
Решение Пентагона отменить развертывание батальона дальнобойной артиллерии и вывести бригаду из Германии изменяет архитектуру сдерживания России в Европе.
США отменили решение о развертывании в Германии американского батальона, оснащенного дальнобойными ракетами Tomahawk.
Об этом сообщает Reuters.
Как говорится в материале, такое решение Пентагона означает, что одна полная бригада выйдет из Германии, а развертывание батальона дальнобойной артиллерии, которое должно было состояться в 2026 году, будет отменено.
Дальнобойные ракеты должны были стать важным дополнительным элементом сдерживания России, пока европейцы самостоятельно разрабатывают свое оружие, пишет Reuters.
В октябре 2025 года издание Politico со ссылкой на внутренние правительственные документы сообщило, что Германия планирует закупить вооружение для наземного, воздушного, морского, космического и киберсектора на 377 миллиардов евро.
Согласно документам, Бундесвер преследовал цель расширить парк истребителей F-35 и в частности приобрести 400 крылатых ракет Tomahawk Block Vb примерно на 1,15 млрд евро.
В сентябре агентство Reuters писало, что германская армия готовится к возможному удару России и планирует существенно увеличить численность своих войск.
Напомним, 30 апреля президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social написал, что его администрация рассматривает возможность сокращения американского военного присутствия в Германии.