США отменяют санкции против Беларуси и готовят визит Лукашенко в Вашингтон: подробности

Александр Лукашенко / © Associated Press

В четверг, 19 марта 2026 года, спецпредставитель президента США Джон Коул прибыл в Минск для встречи с самопровозглашенным президентом Александром Лукашенко во Дворце Независимости. По результатам переговоров стало известно об увольнении новой группы политзаключенных и начале отмены американских санкций против финансового сектора Беларуси.

Об этом пишет Belsat.

Освобождение заключенных и гуманитарные договоренности

Как сообщает издание «Наша Ніва» , после встречи Коула с Лукашенко была уволена очередная партия лиц, осужденных за участие в протестах. В список попали:

журналистка Екатерина Андреева;

блоггер Эдуард Пальчис;

правозащитница Анастасия Лойко;

Никита Золотарев (был осужден несовершеннолетним);

Сергей Мовшук, Кирилл Казей и Николай Кулешов.

Это уже не первый этап освобождения заложников при посредничестве Коула. Как отмечает BBC News , в декабре 2025 года благодаря аналогичным переговорам на свободу вышли лидеры оппозиции Мария Колесникова, Виктор Бабарико и правозащитник Алесь Беляцкий. Всего за время своей каденции спецпосланник способствовал увольнению около 100 человек.

Дипломатическое сближение и визит в Вашингтон

По информации Belsat, стороны обсудили организацию возможного официального визита Александра Лукашенко в Соединенные Штаты. Джон Коул подчеркнул благосклонное отношение американского президента к белорусскому лидеру.

«Мы обсудили возможную поездку президента Лукашенко в США и будем работать над ее организацией. Президент Трамп постоянно вспоминает президента Лукашенко как своего доброго друга, уважаемого мирового лидера», — подчеркнул Коул.

Спецпредставитель также отметил, что мнение Минска относительно конфликта на Ближнем Востоке «очень ценно» для Вашингтона, поскольку оно отличается от западного видения.

Стороны раздельно рассмотрели вопрос ослабления санкций. Согласно обнародованным данным, США отменяют санкции против ключевых финансовых учреждений Беларуси, в частности: Министерства финансов, Банка развития Беларуси и Белинвестбанка, а также из «Белорусской» и «Белорусской калийной компании».

Напомним, ранее США смогли достичь договоренности с президентом Беларуси Александром Лукашенко по освобождению более 250 политических заключенных.

Ранее мы писали, что Международный уголовный суд (МКС) начал расследование по обвинениям в преступлениях против человечности, совершенных режимом Александра Лукашенко в Беларуси. Прокуратура МКС завершила предварительное расследование по обвинениям в принудительных депортациях.