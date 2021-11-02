США отнесли Россию к странам с наибольшим риском для путешествий из-за коронавируса

США отнесли Россию к странам с наибольшим риском для путешествий из-за коронавируса

Всего по состоянию на 1 ноября в этот список отнесено почти 80 стран.

Центр по контролю и профилактике заболеваний США включил РФ в список стран с очень высоким риском для путешествий через COVID-19.

Об этом пишет Укринформ.

В эту категорию попадают те страны, где за последние 28 дней ежесуточно регистрируется более 500 случаев заболевания 100 000 жителей.

Гражданам США рекомендуют избегать поездок в места, отмеченные этим уровнем. 1 ноября в группу стран с высоким риском для путешествий добавились Бельгия, Буркина-Фасо, Россия и Словакия.

Всего на 1 ноября к четвертому уровню отнесено почти 80 стран. В их числе Украина, Австрия, Хорватия, Греция, Ирландия, Мальдивы, Швейцария, Таиланд, Турция, Великобритания, Литва, Латвия, Эстония.

К третьему уровню относятся страны, где за последние 28 дней ежесуточно регистрируют от 100 до 500 случаев заболевания 100 000 жителей. В понедельник в такие страны добавили Польшу. Среди них остаются Чехия, Бразилия, Италия, Южная Африка, ОАЭ, Египет, Канада – всего около 80.

Уровень два – при 50 – 99 случаях заражения за последние 28 дней на 100 000 жителей остался на этой неделе без изменений. В этом списке около 20 стран, в том числе Индия, Перу, Колумбия.

К низкому уровню, при котором за последние 28 дней регистрируется менее 50 новых случаев на 100 000 жителей ежесуточно, попала Новая Зеландия. В этой категории находятся около 30 стран, в том числе Китай, Индонезия, Мадагаскар.

В примерно 40 странах уровень риска считается неизвестным из-за отсутствия данных. Среди них Алжир, Камбоджа, Северная Корея, Сирия, Таджикистан, Узбекистан, Венесуэла. Эти страны также рекомендуется избегать.

Напомним, что в России установили новый рекорд по COVID-заражениям, а в стране объявили нерабочие дни.

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