Атомная подводная лодка / © wikimedia.org

США усилили военное присутствие в водах Карибского бассейна, отправив в этот регион, в частности атомную подводную лодку. Такие меры приняты для борьбы с наркокартелями.

Об этом сообщили источники CNN в Пентагоне.

Минобороны направило в регион более 4 тысяч морских пехотинцев и моряков, атомную подводную лодку, несколько эсминцев, ракетный крейсер, а также дополнительные разведывательные самолеты P8 Poseidon.

Переброску военных и техники осуществляют десантные корабли амфибийной группы «Иводзима» (USS Iwo Jima). В миссии участвует 22 экспедиционная группа морской пехоты. Развертывание проводится в зоне ответственности Южного командования США (SOUTHCOM).

По данным одного из источников, операция носит демонстрационный характер и призвана послать сигнал о готовности США к решительным действиям против наркотеррористических организаций.

Другой чиновник заявил, что дополнительные силы «направлены на устранение угроз национальной безопасности», исходящих от картелей.

Официальные лица отметили, что при необходимости президент США Дональд Трамп может использовать эти ресурсы для прямых военных мероприятий — такое количество различных средств поражения обеспечивает ему и командованию широкий выбор сценариев.

В то же время в Пентагоне выразили обеспокоенность тем, что морпехи не обучены проводить операции по пресечению наркотрафика. Это означает, что им придется полагаться на береговую охрану.

ВМС США объявили о развертывании десантных кораблей USS Iwo Jima, USS Fort Lauderdale и USS San Antonio в составе амфибийной группы 15 августа, однако не уточнили пункт назначения. Усиление присутствия в регионе станет долгосрочным: группа будет находиться в подчинении SOUTHCOM несколько месяцев, добавил собеседник телеканала.

На прошлой неделе, 8 августа президент Мексики Клаудия Шейнбаум отреагировала на беспокойство общества из-за сообщений в новостях о том, что Соединенные Штаты могут использовать военную силу для борьбы с наркокартелями.

По ее словам, правительство Мексики было проинформировано о таких мерах, но они не имеют ничего общего с операциями американских военных на мексиканской земле.

Ранее президетка Шейнбаум сообщала, что президент США давил на нее во время телефонного разговора в апреле, уговаривая, чтобы она согласилась на большую роль американских военных в борьбе с наркокартелями в Мексике.

Тогда она сказала Трампу, что их две страны «могут работать вместе, но вы на своей территории, а мы на своей».

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в ответ на «ядерные угрозы» заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева отдал приказ о размещении двух атомных подводных лодок в «соответствующих регионах».