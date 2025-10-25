США отправили авианосную группу в Латинскую Америку: в Венесуэле возмущены

Авианосец USS Gerald R. Ford / © Википедия

Администрация Дональда Трампа перебросила в Латинскую Америку ударную авианосную группу во главе с USS Gerald R. Ford на фоне обострения отношений с Венесуэлой.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Этот шаг официально объявлен частью борьбы с наркотрафиком, однако происходит он в момент крайнего напряжения в отношениях с Венесуэлой, а также после введения санкций против президента Колумбии.

Пентагон подтвердил, что группа во главе с USS Gerald R. Ford направлена в зону ответственности Командования США по Южному полушарию (USSOUTHCOM). Представитель Пентагона Шон Парнелл объяснил целые операции:

«Это присутствие усилит способность США выявлять, мониторить и прекращать деятельность незаконных субъектов, угрожающих безопасности и процветанию США в Западном полушарии», — заявил он.

Издание отмечает, что это развертывание является самой большой эскалацией в регионе за последние годы. В настоящее время там уже находятся восемь американских военных кораблей, атомная подлодка и истребители пятого поколения F-35.

С начала сентября, по данным источников, американские военные совершили 10 ударов по судам в Карибском бассейне, которые, по их словам, занимались контрабандой наркотиков. В результате операций погибли около 40 человек, среди которых были и граждане Венесуэлы.

Решение об усилении давления принято на фоне новой волны конфликта с режимом Николаса Мадуро. Вашингтон давно обвиняет его в укрывании наркоторговцев. В августе администрация Трампа удвоила вознаграждение за информацию, которая поможет задержать Мадуро — до 50 миллионов долларов.

В ответ диктатор Венесуэлы выступил с резким заявлением, предупредив Трампа о серьезных последствиях в случае агрессии со стороны США.

«Если США вторгнутся, в стране начнется общенациональная забастовка, а миллионы мужчин и женщин с винтовками пройдут маршем по всей стране», — пригрозил Мадуро.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп приказал прекратить все переговоры с правительством Венесуэлы под руководством Николаса Мадуро.

Мы ранее информировали, что Дональд Трамп обратился к правительству Венесуэлы с требованием принять обратно всех заключенных, высланных с американской территории.