США отреагировали на заключение оппозиционеров в Беларуси: требуют немедленного освобождения

В частности, Сергей Тихановский получил 18 лет колонии.

В Беларуси 14 декабря Гомельский областной суд вынес приговоры критикам и оппозиционерам режима самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.Соединенные Штаты Америки отреагировали на заключение оппозиционеров и призвали к "немедленному их освобождению".

Об этом написал в Twitter-аккаунт государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Госсекретарь США также требует от Лукашенко освобождения других политических заключенных, которые незаконно удерживаются его режимом.

"Мы осуждаем сегодняшние политически мотивированные приговоры белорусских оппозиционеров Сергея Тихановского, Николая Статкевича и журналиста Игоря Лосика. Мы призываем к их немедленному и безоговорочному освобождению, а также к освобождению более 900 политических заключенных, которые содержатся в режиме Лукашенко", - говорится в сообщении американского высокопоставленного чиновника.

Мы надеемся на сегодняшний день politically motivated convictions of Belarusian opposition figures Syarhey Tsikhanouski, Mikalai Statkevich, и journalist Ihar Losik. Будут звонки для своих собственных, конкретных исполнений и того, что все 900+ политических присутствующих должны быть в Лукашенке режиме. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) December 14, 2021

Напомним, 14 декабря белорусский суд вынес приговоры критикам Лукашенко. В частности, муж Светлана Тихановская Сергей Тихановский приговорен к 18 годам колонии усиленного режима. Всех шестерых обвиняемых судили в закрытом режиме в гомельском СИЗО, рассмотрение дела началось 24 июня.

Да, в соответствии с решением суда:

Сергей Тихановский получил 18 лет лишения свободы усиленного режима;

получил 18 лет лишения свободы усиленного режима; Игорь Лосик получил 15 лет лишения свободы усиленного режима;

получил 15 лет лишения свободы усиленного режима; Николай Статкевич получил 14 лет лишения свободы усиленного режима;

получил 14 лет лишения свободы усиленного режима; Артем Саков получил 16 лет лишения свободы усиленного режима;

получил 16 лет лишения свободы усиленного режима; Владимир Цыганович получил 15 лет лишения свободы усиленного режима;

получил 15 лет лишения свободы усиленного режима; Дмитрий Попов получил 16 лет лишения свободы усиленного режима.

Стоит отметить, что Сергей Тихановский – муж Светланы Тихановской, которая была главной оппоненткой Лукашенко на выборах президента Беларуси. Во время массовых протестов против режима Лукашенко она уехала в Литву. В августе 2020 Европарламент выступил с заявлением о непризнании победы Лукашенко. Они подчеркнули, что результаты голосования указывают на победу Светланы Тихановской. Европарламент также признал координационный совет белорусской оппозиции "временным представительством народа" Беларуси.

Напомним: