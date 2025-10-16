США отрицают нарушение перемирия со стороны ХАМАС

ХАМАС / © Associated Press

На брифинге для журналистов старший советник президента США Дональда Трампа заявил, что Вашингтон ожидал задержек с передачей тел, поскольку приоритетом было освобождение живых заложников.

Об этом пишет The Times of Israel

"Мы слышали много заявлений, что ХАМАС нарушил соглашение, потому что не все тела возвращены. Но наша договоренность предполагала - сначала должны быть освобождены все живые заложники, и они это выполнили", - сказал советник.

Другой высокопоставленный советник Трампа добавил, что боевики поступили правильно, передав всех 20 живых заложников одновременно, назвав это важным моментом.

По его словам, процесс возвращения тел стал возможен только после вступления в силу перемирия на прошлой неделе, ведь до тех пор Газа оставалась активной зоной боевых действий.

"Количество руин в Газе превышает то, что осталось после терактов 11 сентября в Нью-Йорке. Под завалами лежат многочисленные неразорвавшиеся боеприпасы и, вероятно, тела погибших", - отметил он.

Советник объяснил, что даже если ХАМАС знал точное местоположение тел 28 заложников, вытащить их было "почти невозможно".

Он уточнил, что тело части погибших возвращают постепенно: "Сначала три, затем четыре, еще четыре". Однако фактически ХАМАС передал по четыре тела в понедельник и вторник, одно из которых впоследствии оказалось палестинским, а в среду только два.

Американский чиновник также сообщил, что США рассматривают возможность внедрения программы вознаграждений для жителей Газы, которые помогут в поиске тел. Кроме того, Вашингтон ведет переговоры с Турцией, которая готова направить в сектор специалистов по спасательным операциям — в том числе имеющим опыт работы после землетрясений.

Пока неясно, примет ли Израиль такую помощь, учитывая напряженные отношения между премьер-министром Биньямином Нетаньяху и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, неоднократно сравнивавшим израильского лидера с Гитлером.

"Мы говорим израильской стороне: если у вас есть разведданные или подозрения, что можно сделать больше - передайте их нам, и мы донесем это до посредников", - подчеркнул первый советник Трампа.

Американские чиновники подчеркнули, что США остаются преданными усилиям по возвращению тел всех погибших заложников.

"Мы не уйдем отсюда, пока все не вернутся домой. Никто не останется позади", - заверил советник.

Напомним, 13 октября, боевики ХАМАС передали представителям «Красного креста» первых израильских заложников, удерживаемых в Секторе Газы. Пока их семеро. Увольнение произошло после договоренностей о перемирии в Секторе Газы.

Представители МККК должны передать уволенных людей израильским силам безопасности. Вскоре они прибудут в Израиль, где встретятся со своими семьями.