США оценили покупку Гренландии в $700 млрд, а Дания укрепляет военное присутствие
США могут потратить до 700 млрд долларов, если реализуют планы президента Дональда Трампа по покупке Гренландии.
Если США удастся приобрести Гренландию, то за нее могут заплатить до 700 млрд долларов. Госсекретарю Марко Рубио поручено в ближайшие недели подготовить предложение по покупке острова.
Об этом пишет издание NBC News со ссылкой на источники.
«Оценка была составлена учеными и бывшими американскими чиновниками в рамках планирования стремления Трампа приобрести остров площадью 2 071 944 квадратных километров. $700 млрд — это более половины годового бюджета Министерства войны США», — отмечают журналисты.
По данным издания, некоторые должностные лица Белого дома говорят, что США могут использовать силу, чтобы захватить Гренландию. Более вероятным сценарием считается покупка или формирование нового союза с островом.
«Один из вариантов включает формирование так называемого пакта о свободной ассоциации с Гренландией. Соглашение будет включать финансовую помощь США в обмен на присутствие безопасности. Штаты имеют аналогичные соглашения с Республикой Маршалловы Острова, Федеративными Штатами Микронезии и Республикой Палау, а добавление Гренландии в этот список может частично удовлетворить видение Трампа по американской гегемонии в Западном полушарии и стать менее дорогим, чем покупка острова за 500-700 миллиардов», — считают в медиа.
Телерадиокомпания DR пишет, что Министерство обороны Дании отправило в Гренландию военную технику и передовой отряд военных, готовящийся к приему больших сил армии и других подразделений.
Речь идет среди прочего о солдатах из подразделений сухопутных войск, которые должны усилить военное присутствие Вооруженных сил Дании в Гренландии.
Значительная часть других сил датского войска, в частности, боевые подразделения сухопутных войск, связаны военными обязательствами в странах Балтии.
Телерадиокомпания отметила, что в аэропорт Нуука вечером, 13 января, приземлился самолет Challenger датских ВВС.
Напомним, президент США Дональд Трамп отдал приказ Объединенному командованию специальных операций США подготовить план возможного вторжения в Гренландию.
Источники отмечают, что в окружении Трампа вдохновлены недавней операцией США в Венесуэле, во время которой был захвачен президент Николас Мадуро, и рассматривают ее как прецедент для более решительных действий.
В то же время руководство американских штабов, по данным СМИ, сопротивляется этим планам. Военные считают, что вторжение будет незаконным и не получит поддержки Конгресса США.
После возвращения в Белый дом в январе 2025 года Трамп неоднократно заявлял о намерениях включить Гренландию в США. В январском интервью The Atlantic он назвал остров «совершенно необходимым» для обороны США.
Между тем, сенатор Рубен Гальего объявил о намерении внести резолюцию, запрещающую США любое вторжение в Гренландию. Политик призывает не разрешать Трампу действовать импульсивно и вмешиваться в дела других стран.