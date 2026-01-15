США оценили покупку Гренландии в $700 млрд, а Дания укрепляет военное присутствие

Гренландия / © Associated Press

Если США удастся приобрести Гренландию, то за нее могут заплатить до 700 млрд долларов. Госсекретарю Марко Рубио поручено в ближайшие недели подготовить предложение по покупке острова.

Об этом пишет издание NBC News со ссылкой на источники.

«Оценка была составлена учеными и бывшими американскими чиновниками в рамках планирования стремления Трампа приобрести остров площадью 2 071 944 квадратных километров. $700 млрд — это более половины годового бюджета Министерства войны США», — отмечают журналисты.

По данным издания, некоторые должностные лица Белого дома говорят, что США могут использовать силу, чтобы захватить Гренландию. Более вероятным сценарием считается покупка или формирование нового союза с островом.

«Один из вариантов включает формирование так называемого пакта о свободной ассоциации с Гренландией. Соглашение будет включать финансовую помощь США в обмен на присутствие безопасности. Штаты имеют аналогичные соглашения с Республикой Маршалловы Острова, Федеративными Штатами Микронезии и Республикой Палау, а добавление Гренландии в этот список может частично удовлетворить видение Трампа по американской гегемонии в Западном полушарии и стать менее дорогим, чем покупка острова за 500-700 миллиардов», — считают в медиа.

Телерадиокомпания DR пишет, что Министерство обороны Дании отправило в Гренландию военную технику и передовой отряд военных, готовящийся к приему больших сил армии и других подразделений.

Речь идет среди прочего о солдатах из подразделений сухопутных войск, которые должны усилить военное присутствие Вооруженных сил Дании в Гренландии.

Значительная часть других сил датского войска, в частности, боевые подразделения сухопутных войск, связаны военными обязательствами в странах Балтии.

Телерадиокомпания отметила, что в аэропорт Нуука вечером, 13 января, приземлился самолет Challenger датских ВВС.

Напомним, президент США Дональд Трамп отдал приказ Объединенному командованию специальных операций США подготовить план возможного вторжения в Гренландию.

Источники отмечают, что в окружении Трампа вдохновлены недавней операцией США в Венесуэле, во время которой был захвачен президент Николас Мадуро, и рассматривают ее как прецедент для более решительных действий.

В то же время руководство американских штабов, по данным СМИ, сопротивляется этим планам. Военные считают, что вторжение будет незаконным и не получит поддержки Конгресса США.

После возвращения в Белый дом в январе 2025 года Трамп неоднократно заявлял о намерениях включить Гренландию в США. В январском интервью The Atlantic он назвал остров «совершенно необходимым» для обороны США.

Между тем, сенатор Рубен Гальего объявил о намерении внести резолюцию, запрещающую США любое вторжение в Гренландию. Политик призывает не разрешать Трампу действовать импульсивно и вмешиваться в дела других стран.