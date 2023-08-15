США отследили четыре российских военных самолета возле Аляски: чем все завершилось

Командование воздушной обороны Северной Америки не рассматривает такую деятельность РФ как угрозу.

Противовоздушная оборона США зафиксировала подлет четырех российских военных самолетов в районе Аляски поздно 13 августа и утром 14 августа 2023 года.

Об этом сообщает командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD).

В то же время, российские самолеты-разведчики не входили в воздушное пространство Америки или Канады.

"Эта российская деятельность для ПВО Аляски проходит регулярно и не рассматривается как угроза", – говорится в сообщении.

В Командовании уточнили, что зона действия их ПВО начинается там, где кончается суверенное воздушное пространство. Это определенный участок международного воздушного пространства, требующий быстрой идентификации всех самолетов в интересах национальной безопасности.

Напомним, что NORAD – Объединенная система противовоздушной обороны Северной Америки континента, функционирование которой обеспечивают канадские и американские силы ПВО.

Североамериканское командование воздушно-космической обороны использует многоуровневую защитную сеть со спутников, наземных и бортовых радаров и истребителей для отслеживания самолетов и информирования об ответных действиях.

NORAD уверяет, что по-прежнему готов использовать ряд вариантов реагирования для защиты Северной Америки.

Ранее сообщалось, что Дания подняла в воздух два F-16 из-за приближающихся российских бомбардировщиков.

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