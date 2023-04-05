США ответили на обвинения Путина о причастности к ударам по территории России и "терактам"

Кирби подчеркнул, что участие американской разведки было направлено на то, чтобы помочь украинцам защитить свою территорию.

В США ответили на обвинения российского диктатора Путина о якобы причастности западных спецслужб к ударам по территории РФ. США заверили, что не способствуют и не поощряют украинцев наносить удары или операции за пределами Украины.

Об этом заявил координатор Совета национальной безопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, сообщает CNN.

Кирби подчеркнул, что участие американской разведки было направлено на то, чтобы помочь украинцам защитить свою территорию.

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"С первых дней этой войны мы оказываем разведывательную и информационную поддержку украинским Вооруженным силам, чтобы они могли лучше защищаться, проводить операции и продолжать попытки вернуть территории, которые россияне незаконно захватили с 2014 года. И я не буду вдаваться в подробности того, что это за разведывательные данные или как они доставляются, но они очень направлены на то, чтобы помочь им защитить свою территорию", – сказал Кирби.

"Мы не способствуем и не поощряем украинцев к ударам за пределами Украины. И я не собираюсь больше останавливаться на этом", – добавил он.

Ранее сообщалось, что во время заседания Совбеза России в среду Путин бездоказательно утверждал, что на территории РФ "регулярно совершаются теракты", а к подготовке таких операций привлечен "потенциал западных спецслужб".

Напомним, что Путин в очередной раз повторил бред, что Вашингтон "виновен" в войне РФ против Украины.

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