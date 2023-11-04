США ожидают от Израиля смены тактики ведения войны — CNN

Вашингтон ожидает, что Израиль изменит тактику ведения войны с боевиками ХАМАС в ближайшие дни, уменьшив масштаб своих воздушных атак на Сектор Газа и сосредоточившись на "более тактической наземной операции".

Сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

Источник CNN заявил: поскольку в сектор Газа продолжает поступать гуманитарная помощь, администрация президента США Джо Байдена ожидает, что воздушные атаки Израиля будут "уменьшаться по сравнению с тем, что мы видели".

Тем временем Белый дом ожидает от Израиля перехода к наземной операции с целью очистки большой сети подземных тоннелей, которые используют боевики ХАМАС.

Чиновник подчеркнул, что администрация Байдена была "очень прямой... по решениям в военное время, была обдуманной и задавала трудные вопросы" во время дискуссий с Израилем, несмотря на международную критику страны из-за атаки на лагерь беженцев Джабалия на севере сектора Газа.

Отвечая на вопрос, когда администрация Байдена может почувствовать необходимость призвать к прекращению огня и почему она до сих пор отказывалась это сделать, чиновник сказал, что учитывая масштаб и характер атак ХАМАС на Израиль 7 октября, прекращение огня было бы "неуместным".

"Террористическая группа захватывает 200 заложников и убивает 1400 человек и прячется в туннелях, включая лидеров "прекращения огня" на самом деле не является правильным выражением", — сказал он.

Чиновник подчеркнул, что США активно призывают Израиль ввести так называемые "гуманитарные паузы" и что они повторяют Израилю, что даже если он имеет право защищать себя, он должен соблюдать международное гуманитарное право.

"Я считаю, что прекращение огня зависит от того, будут ли израильтяне чувствовать себя в безопасности и иметь гарантию, что что-то подобное не повторится", — говорит он.

Напомним, лидер "Хезболлы" пригрозил Израилю дальнейшим ростом эскалации. Генеральный секретарь ливанских боевиков шиитских Насралла не стал объявлять полноценное присоединение "Хезболлы" к войне против Израиля.

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