США перебрасывают авианосец на Ближний Восток: Вашингтон посылает сигнал Ирану

Авианосец США / © OSINTtechnical в соцсети Х

Пентагон опрокидывает авианосную ударную группу на Ближний Восток на фоне роста напряженности в отношениях между США и Ираном.

Об этом сообщает NewsNation со ссылкой на информированные источники.

По их данным, авианосную группу перемещают из Южно-Китайского моря в зону ответственности Центрального командования США, охватывающую Ближний Восток. Передислокация продлится около недели. Речь идет об авианосце USS Abraham Lincoln вместе с сопроводительными кораблями, в том числе ударной подлодкой.

Решение было принято на фоне обострения ситуации вокруг Ирана и массовых протестов в стране. В то же время в США обсуждают, готов ли Белый дом открыто поддержать выступающих против действующего режима иранских демонстрантов.

Зона ответственности Центрального командования США охватывает более 4 миллионов квадратных миль и включает 21 страну – от Северной Африки до Южной и Центральной Азии, включая Египет, Ирак, Афганистан, Иран и Пакистан.

Параллельно с этим Иран выпустил сообщение NOTAM об ограничении полетов в Тегеран и из него. По словам американских чиновников, части персонала ключевой военной базы США в Катаре рекомендовано покинуть территорию до вечера в среду.

Также Великобритания посоветовала своим гражданам воздержаться от поездок в Израиль, за исключением неотложных случаев. Ранее Израиль и Иран обменивались ракетными ударами.

Протесты в Иране продолжаются с конца декабря на фоне ухудшающейся экономической ситуации. По данным правозащитников, число погибших превысило 2,5 тысяч человек.

Президент США Дональд Трамп ранее заявлял о готовности поддержать иранских протестующих. В то же время он отметил, что Тегеран якобы уменьшил уровень репрессий, пытаясь выйти на переговоры с Вашингтоном.

Ранее Трамп пообещал "очень решительные действия", если Иран продолжит казни протестующих, и призвал иранцев захватывать государственные учреждения, заявив: “Помощь уже в пути”.