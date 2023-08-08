США перебрасывают более 3000 военных на Ближний Восток для защиты танкеров от Ирана

Нападения на танкеры со стороны Ирана в Персидском заливе начались еще в 2019 году.

Более 3000 американских моряков и морских пехотинцев прибыли на Ближний Восток для защиты гражданских кораблей от нападений со стороны Ирана.

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Об этом сообщает Центральное командование ВМС США.

В сообщении указывается, что военные на десантных кораблях USS Bataan (LHD 50) и USS Carter Hall (LSD 50) вошли в Красное море после перехода из Средиземного моря через Суэцкий канал.

Военные США привозят в регион дополнительные авиационные и военно-морские средства для обеспечения способности 5-го флота США защитить корабли от нападений со стороны Тегерана.

Десантный корабль может нести более двух десятков вертолетов и самолетов, включая вертолеты MV-22 Osprey и штурмовики AV-8B Harrier, а также несколько десантных кораблей-амфибий. Доковый десантный корабль также поддерживает операции для разных вертолетов, тактических транспортных средств и десантных кораблей-амфибий.

Зона операций 5-го флота США охватывает примерно 2,5 миллиона квадратных миль водного пространства и включает Персидский залив, Оманский залив, Красное море, части Индийского океана и три критические точки в Ормузском проливе, Суэцком канале и проливе Баб аль-Мандеб.

Нападения на танкеры в Персидском заливе начались еще в 2019 году, однако весной этого года Иран стал это делать чаще, поэтому было принято решение усилить военное присутствие США в регионе.

Напомним, ранее сообщалось, что США готовы ввести новые экономические санкции и другие ограничения против Ирана из-за усилий Тегерана углубить военное сотрудничество с Россией.

Кроме того, мы ранее информировали, что Иран призвал Россию исправить свою позицию по отношению к островам Персидского залива.

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