США перебрасывают еще один авианосец ближе к Израилю: что это означает

Авианосец США / © Википедия

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На следующей неделе ударная группа авианосцев USS Ford будет развернута в Европе, близ Ближнего Востока . Это означает, что третий авианосец США будет находиться в непосредственной близости от конфликта между Израилем и Ираном.

Об этом сообщает CNN.

Планируемое развертывание USS Ford на европейском театре военных действий было согласовано еще в конце прошлого года. Однако, вероятно, авианосец переместится в восточную часть Средиземного моря, вблизи Израиля, учитывая продолжающийся конфликт с Ираном. В то же время, по данным CNN, еще один авианосец следует на Ближний Восток, где он либо присоединится к USS Carl Vinson, либо заменит его.

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Американские военные используют авианосцы для демонстрации своей силы в любой точке мира, и они одними из первых разворачиваются во время кризисных ситуаций. Эти корабли могут нести десятки самолетов, способных наносить удары, перехватывать ракеты и беспилотники.

Напомним, Президент США Дональд Трамп выразил неопределенность относительно возможного удара по Ирану, отвечая на вопросы журналистов на лужайке Белого дома.

На вопрос, приближаются ли Соединенные Штаты к нанесению удара по иранским ядерным объектам, Трамп ответил, что не может это подтвердить и отказался давать конкретный ответ. Он отметил, что никто не знает, будет ли этот удар совершен — «возможно, сделаю, возможно, нет».