США перебрасывают морпехов в Балтийский регион: что они будут охранять

Военный США / © Associated Press

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США перебрасывают специализированную группу морских пехотинцев в Балтийский регион для усиления операции НАТО Baltic Sentry.

Речь идет примерно о четырех десятках военнослужащих 2-го разведывательного батальона и информационной группы II экспедиционного корпуса морской пехоты США. Они будут работать вместе с береговой бригадой Финляндии.

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Главная задача американских военных – усилить наблюдение за Балтийским морем и помочь защищать критически важную подводную инфраструктуру.

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Для этого морпехи будут использовать небольшие беспилотники, береговые сенсоры и другие средства разведки. Полученные данные будут передаваться в общую оперативную систему НАТО.

Командующий Корпусом морской пехоты США в Европе и Африке генерал-майор Дэниел Шипли заявил, что участие американских военных должно помочь союзникам быстрее реагировать на гибридные угрозы в Балтийском регионе.

Операция Baltic Sentry проводится под руководством европейских союзников НАТО. Американские морпехи будут выполнять вспомогательную роль, предоставляя специализированные разведывательные и технологические возможности.

В Финляндии подчеркнули, что американские системы должны дополнить существующую картину ситуации и усилить мониторинг акватории Балтийского моря.

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В НАТО рассматривают Baltic Sentry как оборонную операцию, направленную на повышение безопасности морских путей и критической инфраструктуры в регионе.

Вероятное нападение РФ на Европу – что известно

Напомним, президент Финляндии Александер Стубб заявил, что не верит в то, что Россия рискнет напасть на одну из стран НАТО .

«Если у кого-то есть такой хрустальный шар — отлично. Я просто не вижу ни доказательств, ни фактов, подтверждающих это. Я не верю, что Россия когда-нибудь захочет напасть на самый мощный военный альянс мира – НАТО», – сказал Стубб.

Президент Эстонии Алар Карис тоже аналогичного мнения об угрозе от РФ. По его мнению, Россия вряд ли решится напасть на Эстонию в ближайшее время, однако в будущем ситуация может существенно измениться. Таллин уже готовится к разным сценариям, хотя одной из главных проблем остается защита гражданского населения.

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров предупредил страны Европы о последствиях нападения на российские территории.

«Подчеркну, что у нас нет никаких интересов заниматься этим, но если Европа, ежедневно говорящая о подготовке к войне против России, нападет на Российскую Федерацию, это будет уже совсем другая война, и она будет очень короткой», — добавил Лавров.

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