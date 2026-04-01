- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 14
- Время на прочтение
- 2 мин
США перебрасывают на Ближний Восток еще один авианосец
Авианосец класса Нимиц USS George HW Bush 31 марта покинул военно-морскую базу Норфолк в штате Вирджиния и двигается в направлении Ближнего Востока.
Авианосец USS George HW Bush вместе с кораблями сопровождения отправился на Ближний Восток, где должен присоединиться к другим американским авианосным ударным группам.
Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.
Отмечается, что авианосец класса Немиц USS George HW Bush 31 марта покинул военно-морскую базу Норфолк в штате Вирджиния. Ожидается, что его переход в регион продлится несколько недель.
В настоящее время другой авианосец - USS Abraham Lincoln - выполняет задачу в Аравийском море. В то же время USS Gerald R. Ford находится в порту Хорватии, где проходит ремонт.
Кроме авианосцев США усиливают свое военное присутствие в регионе и другими силами. В частности, в минувшие выходные в акваторию вблизи Ирана вошли десантные корабли вместе с 31-м экспедиционным подразделением морской пехоты.
Также президент США Дональд Трамп отдал приказ о переброске на Ближний Восток элементов 82-го воздушно-десантного полка.
Кроме того, рассматривается возможность дополнительного развертывания до 10 тысяч американских военнослужащих для усиления группировки в регионе.
Ранее сообщалось, что Иран готов рассмотреть завершение войны с США и Израилем, однако требует гарантии того, что подобные атаки против страны больше не повторятся .
Мы ранее информировали, что публичные заявления Трампа и его команды свидетельствуют, что США стремятся заключить соглашение с Ираном, в то время как Израиль в этом не заинтересован, продолжая наносить удары по Тегерану .