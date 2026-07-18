Биньямин Нетаньяху и Дональд Трамп / © Associated Press

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Соединенные Штаты намерены усилить свое военное присутствие в Израиле, перебросив туда дополнительные самолеты-заправщики.

Об этом сообщает Axios.

По информации источников издания, соответствующее решение было принято во время заседания в Ситуационной комнате на этой неделе. В это время президенту США Дональду Трампу представили несколько новых вариантов проведения масштабной наступательной операции против Ирана.

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Среди предложенных сценариев, по данным Axios, рассматриваются удары по объектам иранской инфраструктуры, в том числе электростанциям, дополнительные атаки на ядерные объекты с целью еще глубже спрятать запасы обогащенного урана, а также бомбардировку строящегося подземного комплекса в районе горы Пикекс.

«Трамп пока не принял окончательного решения, однако, судя по всему, готов к эскалации войны, чтобы нанести Ирану достаточный ущерб и заставить иранское руководство открыть Ормузский пролив и согласиться на требования Трампа по ядерной программе», — говорится в материале.

По словам американских и израильских чиновников, президент США может принять решение о расширении военной операции уже в ближайшие дни.

В настоящее время, как отмечает издание, в международном аэропорту имени Бен-Гуриона вблизи Тель-Авива находятся около 30 американских самолетов-заправщиков. Еще примерно столько же находится в аэропорту Рамон на юге Израиля.

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По словам израильских чиновников, в ближайшее время США планируют перебросить в страну еще несколько десятков самолетов-заправщиков, увеличив их общее количество до уровня, который был в начале войны.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп оказался в затруднительном положении в противостоянии с Ираном, где контроль над Ормузским проливом стал главным рычагом влияния Тегерана.

Мы ранее информировали, что в крупнейшем городе Объединенных Арабских Эмиратов Дубае, где находится комплекс Trump International Hotel & Tower, вечером раздались мощные взрывы.

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