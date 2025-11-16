США перебросили ударную группу в Карибский регион – самый мощный авианосец вышел в море

Авианосец США / © OSINTtechnical в соцсети Х

Ударная авианосная группа США во главе с флагманом – крупнейшим в мире авианосцем USS Gerald R. Ford (CVN 78), 16 ноября вошла в Карибское море после прохождения пролива Анегада.

Об этом сообщили Морские Силы Соединенных Штатов.

Операция проводится в зоне ответственности Южного командования ВС США (SOUTHCOM) по распоряжению министра обороны Пита Хегсета. Задача группы – поддерживать президентскую директиву по ликвидации транснациональных преступных организаций и борьбе с наркотерроризмом.

"Это критический шаг в укреплении нашей решимости защищать безопасность Западного полушария и территории США", - заявил адмирал Элвин Холси, командующий SOUTHCOM.

USS Gerald R. Ford, на борту которого находится более 4000 моряков и десятки самолетов, присоединится к другим силам в регионе, в том числе морскому экспедиционному подразделению и десантной группе готовности к высадке на Иводзиме, входящим в объединенную оперативную группу "Южное копье".

Командующий ударной группой контр-адмирал Пол Ланзилотта подчеркнул, что США развернули одну из самых боеспособных платформ в мире "там, где это нужно, в момент, когда это нужно".

Авианосная группа уже провела несколько операций в Атлантике и Средиземном море, приняв участие в учениях с союзниками и совершив визиты в порты Хорватии, Норвегии, Испании и других стран. 4 ноября группа пересекла Гибралтарский пролив и вошла в зону SOUTHCOM.

В составе ударной группы – девять эскадрилий воздушного крыла, ракетные эсминцы USS Bainbridge и USS Winston S. Churchill.

Развертывание происходит в рамках операции "Южное копье" - миссии Пентагона, направленной на борьбу с морским оборотом наркотиков и криминальными сетями, угрожающими региональной стабильности и безопасности США.

Ранее сообщалось, что президент Венесуэлы Николас Мадуро распорядился начать массовую мобилизацию вооруженных сил.