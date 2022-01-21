США передадут Украине боевые вертолеты Ми-17 для отражения атаки РФ в случае ее нападения

США передадут Украине боевые вертолеты Ми-17 для отражения атаки РФ в случае ее нападения

По словам пресс-секретаря Белого дома, Байден "не занимает выжидательную позицию", поэтому США готовы оказать Украине военную помощь.

Представитель Белого дома Дженнифер Псаки подтвердила информацию, которую ранее сообщали СМИ, что Соединенные Штаты Америки планируют передать Украине для защиты своих границ боевые вертолеты Ми-17.

Об этом она сказала 21 января на брифинге в Белом доме.

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"Мы недавно сообщили Конгрессу о намерении поставить вертолеты Ми-17, поэтому я бы не сказала, что президент занимает выжидательную позицию", – заявила Псаки.

Заметим, военно-транспортный вертолет Ми-17 – самый массовый вертолет с двумя двигателями в мире, один из самых массовых вертолетов в истории авиации. Широко используется для выполнения многих гражданских и военных задач.

Напомним, ранее сообщалось, что Эстония передаст Украине противотанковые ракетные комплексы Javelin, а Литва и Латвия — ракеты-воздух Stinger и другие средства для укрепления независимой обороноспособности Украины.

Джо Байден считает, что вторжение РФ в Украину имело бы самые серьезные последствия для мира от Второй мировой войны. В то же время Байден не исключает возможности проведения саммита с Путиным из — за агрессии РФ вокруг Украины.

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