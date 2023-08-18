США передали секретные технологии для обучения украинцев на F-16 в Дании

Программа обучения, запрос на которую одобрил Пентагон, содержит обучающие модули, документацию и материалы для аудиторных занятий.

Соединенные Штаты одобрили запрос Дании на передачу учебных материалов для истребителей F-16. Это должно приблизить начало подготовки украинских лётчиков на этих самолетах.

Об этом телеканалу CNN сообщили два американских чиновника, в том числе из администрации президента Джо Байдена.

По словам неназванного источника, в программу учений на F-16, запрос на которую одобрил Пентагон, входят учебные модули, документация и материалы для аудиторных занятий, в том числе содержащие информацию о секретных американских технологиях.

Именно поэтому они нуждались в предварительном согласовании Министерства обороны США.

Одобрение запроса Дании на передачу Украине учебных материалов является одним из важных шагов на пути к непосредственному обучению украинских летчиков на истребителях F-16.

Напомним, ранее Дания подтвердила, что получила от Соединенных Штатов Америки одобрение на передачу Украине современных истребителей F-16. ВСУ получат самолеты по окончании обучения украинских пилотов.

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