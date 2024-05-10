США передают мощную военную помощь Украине: что будет в пакете

Силы обороны Украины получат вооружение, которое может быть немедленно использовано на поле боя.

Соединенные Штаты подготовили пакет военной помощи Украине на 400 миллионов долларов, возвращаясь к обычному темпу поставки оружия Киеву. Президент США Джо Байден в пятницу, 10 мая, подписал соответствующий указ.

Сообщение об этом появилось на официальном сайте Белого дома.

Своим указом Байден делегирует государственному секретарю США полномочия по изъятию "оборонных товаров и услуг" Министерства обороны с целью предоставления помощи Украине на сумму до 400 миллионов долларов.

Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника, пакет помощи Украине включает артиллерию, боеприпасы для ПВО NASAMS, противотанковые боеприпасы, бронетехнику и стрелковое оружие. Все это вооружение может быть немедленно использовано на поле боя, сказал чиновник на условиях анонимности.

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Помощь в вооружении будет использоваться по механизму полномочий президента США по изъятию вооружений (PDA), позволяющего передавать товары и услуги из запасов без специального одобрения Конгресса США во время чрезвычайной ситуации.

В рамках законопроектов о предоставлении помощи на сумму 95 миллиардов долларов Конгресс разрешил предоставить Украине разные формы помощи на сумму 60,8 миллиарда долларов, в том числе 8 миллиардов долларов на PDA.

Объявление о помощи произошло после того, как российская оккупационная армия начала наземную атаку в Харьковской области, которой государство-агрессор открыло новый фронт в войне.

За новый пакет военной помощи от США поблагодарил глава Офиса президента Андрей Ермак. По его словам, в пакет военной помощи войдут ракеты для Patriot, NASAMS, зенитные ракеты Stinger, боеприпасы для HIMARS и артиллерии, техника и другое вооружение.

"Спасибо нашим союзникам", — написал Ермак.

Напомним, утром 10 мая на Волчанском направлении в Харьковской области российская оккупационная армия пыталась прорвать линию обороны ВСУ под прикрытием бронетехники. Вражеские атаки отражены.

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