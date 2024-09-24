США переходят "красные линии": чего боятся в Кремле и какой ответ готовят — FT

Власти РФ не раз угрожали агрессивным ответом на помощь Западу Украине.

В администрации президента США Джо Байдена заняли очень осторожную позицию по поводу риска нарушения так называемых "красных линий" РФ.

Об этом пишет Financial Times.

Отмечается, что в "России" опасаются, что, если они и дальше будут допускать эти маленькие шаги, то через два года они увидят прямые ракетные удары по Кремлю, если не найдут способ дать отпор".

По словам эксперта Александра Габуева из Российско-Евразийского центра Карнеги в Берлине, в распоряжении российской стороны есть целый набор инструментов – военные действия, ядерная угроза и гибридные угрозы.

"Власти РФ не раз угрожали агрессивным ответом на помощь Западу Украине, однако не пошли дальше громких заявлений. Профессор Высшей школы экономики в Москве считает, что российский диктатор Владимир Путин не беспокоится о своем авторитете в глазах западной общественности", — говорится в сообщении.

В то же время, страны Запада постепенно наращивают поддержку Киева.

"В прошлом году Великобритания, Германия и США согласились поставить Украине танки, несмотря на угрозы России. Первая партия истребителей F-16 прибыла в Украину в июне, а Москва поклялась в ответ нанести удары по аэродромам НАТО", - пишет издание.

Ранее мы объясняли, почему Запад готовится к длительному конфликту с Россией.

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