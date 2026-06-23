США переходят на военные рельсы?: два автогиганта страны будут производить ракеты Patriot и Tomahaw

Дональд Трамп / © AP News

Реклама

США привлекают крупнейшие машиностроительные гиганты страны General Motors и Ford к производству ракет Patriot и Tomahawk в рамках усилий по усилению возможностей Вооруженных сил.

Об этом сообщил президент США Дональд Трамп во время беседы с журналистами в Белом доме.

По его словам, в настоящее время с компаниями ведутся переговоры по сотрудничеству в оборонном секторе. Он добавил, что в ближайшие дни ожидаются встречи с представителями американских производителей оборонной продукции.

Реклама

«Мы строим многие заводы по всей стране. Они ведут переговоры с General Motors и Ford. Насколько мне известно, General Motors очень заинтересована в этой инициативе и может снова открыть несколько заводов», — сказал Трамп.

Он отметил, что другие производители автомобилей могут заключить контракты на производство компонентов ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot и крылатых ракет Tomahawk.

«У нас достаточно оружия, но мы всегда хотим обеспечить еще большие запасы», — заверил Трамп.

Истощение запас американского оружия

Ранее мы писали, что, по данным The Wall Street Journal, у Трампа начали переговоры с руководителями американских автогигантов по использованию гражданских заводов для выпуска оружия. Издание называло, что среди предполагаемых компаний — General Motors и Ford Motor.

Реклама

General Motors имеет отдельное оборонное подразделение, которое занимается изготовлением легких пехотных транспортных средств на базе пикапа Chevrolet Colorado. Предполагается, что GM станет одним из главных кандидатов на создание нового более крупного транспортного средства для американской пехоты.

Новости партнеров