США перехватили иранское судно в Оманском заливе: детали от Трампа

Трамп заявил об успешном перехвате судна-нарушителя Ирана в Оманском заливе.

Дмитрий Гулийчук
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Военные США перехватили подсанкционное иранское грузовое судно в Оманском заливе.

Об этом сообщил в своей соцсети TruthSocial президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

По его словам, иранское грузовое судно Touska под флагом Ирана пыталось нарушить установленную США морскую блокаду, однако было перехвачено американским военным флотом.

Перехват совершил американский ракетный эсминец USS Spruance. Военные выдвинули экипажу Touska официальное требование остановиться, однако иранские моряки проигнорировали предупреждение.

По словам Трампа, чтобы остановить корабль, американский ракетоносный эсминец применил огневую мощь.

«Американский экипаж остановил их прямо на месте, пробив дыру в машинном отделении», — сообщил глава Белого дома.

Сейчас иранское судно находится на попечении морской пехоты США.

«TOUSKA» подпадает под санкции Министерства финансов США из-за своей предыдущей истории незаконной деятельности. Мы полностью контролируем судно и проверяем, что находится на борту», — заявил президент США.

Напомним, что Иран не будет участвовать в очередном раунде переговоров с Соединенными Штатами.

В ответ Трамп разразился угрозами в адрес Ирана из-за срыва переговоров.

