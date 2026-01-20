США перекидывают военные самолеты в Гренландию: что происходит на арктическом направлении

Истребители / © Associated Press

Реклама

Североамериканское командование аэрокосмической обороны (NORAD) в ближайшее время разместит военные самолеты на космической базе Питуффик в Гренландии.

Как сообщили в командовании, авиация прибудет на остров в пределах давно запланированных операций NORAD.

Самолеты будут действовать совместно с подразделениями, базирующимися на территории континентальных США и Канады, и выполнять задачи по обороне Северной Америки.

Реклама

В NORAD подчеркивают, что передислокация осуществляется в рамках тесного оборонного сотрудничества между Соединенными Штатами, Канадой и Королевством Дания. Все мероприятия были предварительно скоординированы с датской стороной, а силы, привлеченные к операциям, имеют необходимые дипломатические разрешения.

О планируемой активности также проинформировано правительство Гренландии.

В командовании отмечают, что NORAD регулярно проводит длительные и рассредоточенные операции в трех зонах ответственности – на Аляске, Канаде и на континентальной части США – с целью обеспечения коллективной безопасности региона.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты в 2025 году пытались собрать информацию о военных объектах и критической инфраструктуре в Гренландии, минуя официальные каналы сотрудничества с правительством Дании.