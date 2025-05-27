США перекидывают войска на север Европы: готовятся к вероятной войне с Россией

США опрокидывают войска на север Европы / © The Wall Street Journal

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Американские военные активизируют деятельность в северном регионе Европы — в частности, на стратегическом шведском острове Готланд, расположенном всего в 300 км от российского Калининграда. Во время учений американские морпехи развернули мобильные ракетные установки, демонстрируя, что, несмотря на скепсис президента Дональда Трампа по НАТО, вооруженные силы США остаются активными на восточном фланге Альянса.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Остров Готланд на карте. / © Фото из открытых источников

По словам бригадного генерала Эндрю Саслава, операционного заместителя командующего армией США в Европе и Африке, военные не получали изменений в свои задачи.

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"Я уже давно по этому делу, чтобы слишком учитывать политический шум", - сказал он.

В течение трех недель силы США и Великобритании проводили совместные учения с армиями стран Северной Европы и Балтии, отрабатывая сценарии широкомасштабной войны - от десантов за Полярным кругом до снабжения крови дронами.

США опрокидывают войска на север Европы. / © The Wall Street Journal

По мнению аналитиков, Готланд становится ключевым пунктом защиты Балтийского региона. Благодаря своему расположению остров позволяет контролировать морские коммуникации, размещать дальнобойные ракеты и сенсоры и, при необходимости, служить логистическим узлом для контрударов.

"Расширение НАТО за счет Финляндии и Швеции позволило создать сплошную линию обороны от Балтийского моря до Севера", - отметил Кристиан Атланд из Норвежского института оборонных исследований. Это, по его словам, также упрощает опрокидывание подкреплений в страны Балтии.

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Прогнозируемая численность военных на острове в случае конфликта – около 4500 человек. Каждый год к ним присоединяются сотни призывников. Их появление часто диссонирует с ожиданиями местных жителей, многие из которых переехали в Готланд ради покоя и средневековой атмосферы, не рассчитывая видеть тренировки с боевой стрельбой рядом с собственными домами.

США опрокидывают войска на север Европы. / © The Wall Street Journal

Для имитации обороны острова на прошлой неделе британский разведывательный взвод провел разведку местности. Через несколько дней после этого 110 британских десантников прыгнули с высоты 300 метров с двух транспортных самолетов A400M, приземлились в открытом поле и под прикрытием ночи продвинулись через лес для захвата зоны высадки.

В то же время, ближе к полуночи, неподалеку прибыло подразделение морской пехоты США с мобильной ракетной системой, которую в случае конфликта можно быстро ввести в действие. Еще несколько часов до этого пехотинцы находились в Норвегии. После запуска имитационных бетонных боеприпасов, систему перевезли в Финляндию для проведения подобной демонстрации.

Предоставляемая США высокомобильная артиллерийская ракетная система M142 HIMARS существенно повлияла на ход войны в Украине после ее поставки в 2022 году. Она способна стрелять управляемыми ракетами GMLRS на расстояние около 70 км, также тактическими ракетами ATACMS дальностью до 300 км.

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США опрокидывают войска на север Европы. / © The Wall Street Journal

ВСУ эффективно применяли это оружие для уничтожения логистических узлов, бронетехники, мостов, пехотных подразделений и складов боеприпасов. Однако приостановка поставок оружия со стороны администрации Трампа ставит под угрозу эти достижения.

Одной из ключевых задач для НАТО остается обеспечение совместимости систем вооружения союзников. Запуск ракеты на Готланде нуждался в четкой координации между разными странами — в частности, в сфере сенсорного оборудования, управления и логистики. В Литве подразделения НАТО проводили обучение по эвакуации и лечению раненых, используя три различных системы медицинской помощи, каждая из которых принадлежала отдельной стране.

Современные темпы технологического развития, где доминируют частные компании, а не государственные оборонные структуры, усложняют такую координацию.

"Наша задача сейчас - сохранить сплоченность Альянса в условиях столь стремительных изменений", - отметил Саслав.

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