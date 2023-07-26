США перекинули свои F-35 на Ближний Восток после атаки истребителя РФ на американский дрон

Через несколько дней после того, как российский истребитель повредил американский беспилотник Reaper над Сирией, США стянули туда свои F-35.

США перекинули истребители F-35 на Ближний Восток после атаки российского истребителя на американский дрон в небе над Сирией 23 июля.

Об этом сообщает корреспондент Fox News Лукас Томлинсон.

"США развернули истребители-невидимки F-35 на Ближнем Востоке после "тревожных" провокаций со стороны Ирана и несколько дней спустя после того, как российский истребитель повредил американский беспилотник Reaper над Сирией", — написал он в твиттере.

US deploys F-35 stealth fighter jets to Middle East after alarming provocations by Iran and day after Russian fighter jet damage American Reaper drone over Syria pic.twitter.com/eCbNSRaphW — Lucas Tomlinson (@LucasFoxNews) Июль 26, 2023

Напомним, 23 июля российский истребитель выпустил сигнальные ракеты прямо по американскому беспилотнику MQ-9 Reaper над Сирией и повредил его винт.

"23 июля 2023 года российские истребители пролетели в опасной близости от американского беспилотника MQ-9, который выполнял миссию по разгрому ИГИЛ, преследуя MQ-9 и развертывая сигнальные ракеты с позиции непосредственно над ним, при этом расстояние между самолетами составляло всего несколько метров", - рассказал тогда командующий Центральных военно-воздушных сил США Алекс Гринкевич.

Российский истребитель повредил американский дрон в небе над Сирией

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